З днем туризму! Яскраві святкові листівки та душевні побажання

Не забудьте привітати з професійним святом екскурсоводів і турагентів

Цієї середи працівники туристичної сфери відзначають професійну дату. За рішенням Всесвітньої туристичної організації з 1979 року 27 вересня святкують Всесвітній день туризму.

В Україні цього ж дня національне професійне свято – День туризму, встановлений у 1998 році тодішнім президентом країни Леонідом Кучмою. Цього дня вітають турагентів, туроператорів, екскурсоводів та всіх любителів подорожей. Саме ці люди допомагають кожному з нас відкривати світ і розширювати кругозір.

"Телеграф" публікує 27 вересня 2023 року душевні привітання з Днем туризму. Ви можете надіслати яскраву листівку всім знайомим, пов’язаним із внутрішнім або міжнародним туризмом. Для цього лише завантажте вибрану картинку на свій гаджет. Обов’язково побажайте вашому адресату здоров’я, радості та нових захоплиих пригод!

Гарні картинки з Днем туризму

Вітання з Днем туризму 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про головні свята вересня 2023 року, які вшановують в Україні. Чимало ключових дат є і в церковному календарі цього місяця.