З Днем вчителя! Яскраві картинки та музичні листівки до свята

Чудова дата – гарна нагода подякувати вчителям за знання

Першої неділі жовтня в Україні відзначають професійне свято працівників шкільної освіти – День вчителя. У 2023 році дата випала на 1 жовтня. Цього дня і напередодні прийнято вітати педагогів, дякувати за знання, увагу та працю.

Вчитель відіграє важливу роль у нашому житті, протягом шкільних років відкриває двері не тільки до знань, а й до різних життєвих істин. Важко переоцінити педагогічну працю.

"Телеграф" публікує душевні привітання з Днем вчителя. Ви можете завантажити картинку на свій гаджет та відправити педагогам у будь-якому месенджері. Не менш приємним буде вітання із Днем вчителя за допомогою музичної листівки.

Красиві картинки з Днем вчителя

Вітання вчителям 1 жовтня 2023

Музичні листівки на День учителя українською мовою

Нагадаємо, не варто плутати українське свято зі Всесвітнім днем вчителя, яке було започатковано ЮНЕСКО 29 років тому і має фіксовану дату святкування – 5 жовтня. У нашій країні відзначають професійний день педагогів з 1994 року. Докладніше про День вчителя в Україні дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".