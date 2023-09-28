Вітання на День вчителя: листівки, яскраві картинки та найкращі слова для педагогів

Це свято — чудова нагода сказати вчителям дякую

День вчителя 2023 року відзначається в Україні 1 жовтня — саме на цю дату випала перша неділя жовтня. Цього дня ми віддаємо шану нашим вчителям та педагогам, які день у день гідно виконують нелегку, але благородну місію виховання майбутніх поколінь.

Адже викладачі не лише вкладають знання у своїх учнів та студентів, а й навчають своїх вихованців справлятися з труднощами та будувати мости до майбутніх успіхів. Не забудьте привітати своїх нинішніх вчителів, педагогів своїх дітей та тих викладачів, яким вам хотілося б подякувати за яскравий слід у вашому житті.

З Днем вчителя — вітання та листівки

Як словами привітати із Днем вчителя

Дорогий вчитель! Ваші уроки наповнені не нудним навчанням, але натхненням — як справжній чарівник, Ви перетворюєте незнання на мудрість. Нехай Ваша праця завжди знаходить відгук у серцях учнів!

Шановні вчителі! Зі святом вас, усіх тих, хто несе на собі благородну місію формування умів та характерів майбутніх поколінь. Дякуємо за вашу працю та відданість справі освіти. Нехай ваші учні завжди приносять вам гордість!

З Днем вчителя! Дякуємо за Вашу роботу та зусилля, спрямовані на найважливішу справу – освіту наших дітей. Дякуємо за Вашу терплячу працю та неоціненний внесок!

Дякую за вашу нелегку, але благородну місію та велику працю. Нехай цей день принесе Вам багато приємних моментів! З Днем вчителя!

Привітання вчителеві від учнів своїми словами. Дорогий учителю! У це свято хочемо висловити щиру подяку за Ваш внесок у наше майбутнє. Дякуємо за Ваш професіоналізм та відданість, за ті цінності, якими Ви надихаєте. З Днем вчителя!

Якщо вам не підійшли вітання з цієї збірки, перегляньте статтю, яку ми опублікували раніше. Можливо, в ній ви знайдете саме ту яскраву картинку або музичне привітання з Днем вчителя, яке шукали!