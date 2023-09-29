День вчителя 2023: барвисті листівки та привітання у віршах для педагогів
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Побажайте педагогам здоров’я, миру, ентузіазму та радості у їхнє професійне свято
Щороку першої неділі жовтня в Україні відзначають професійне свято працівників сфери шкільної освіти. День учителя заснували в 1994 році за рішенням указу тодішнього президента Леоніда Кучми "Про День працівника освіти".
Дата Дня вчителя в Україні в 2023 році випала на 1 жовтня. І хоча свято відзначають у неділю, зазвичай школярі вшановують педагогів напередодні, у багатьох школах відбуваються урочисті концерти та так звані дні самоврядування.
"Телеграф" публікує листівки з Днем вчителя, якими ви можете порадувати своїх освітян. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і відправляйте адресату в будь-якому месенджері або діліться в соціальних мережах. Також ви можете доповнити привітання побажанням вчителю у віршах.
Картинки та листівки на День вчителя 2023
Вчитель – важлива людина у житті кожного. 1 жовтня привітайте знайомих педагогів, скажіть їм слова подяки за знання, терпіння та всі зусилля. Здоров’я нашим вчителям і вдячних учнів!
Вітання з Днем вчителя у віршах
З Днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають
Швидко й гарно, як ві сні.
Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!
Учителю! Вклоняємось доземно
Перед великим іменем твоїм.
Вже проростають ті маленькі зерна
Під поглядом, як серце, золотим.
Учителю! Ти — наче нездоланність,
Крізь все просієш іскру доброти,
Щоб засвітить у серденьку дитячім
Вогонь священний розуму й краси.
Якби не було вчителя,
То не було, напевне,
Ні поета, ні мислителя,
Ні Шекспира, ні Коперника,
І понині, напевне,
Якби б не було учителя,
Невідкритими залишилися б
Береги Америки.
Прийміть вітання щирі, від душі
Із професійним святом, вчителі!
Уроки хай проходять на ура,
Хай любить, поважає дітвора.
Душевних сил, наснаги і тепла,
Щоб кожна мить яскравою була.
Хай школа буде, наче другий дім,
Щоб затишно і добре було в нім!
Наші милі, любі вчителі,
Вам поклон низький аж до землі,
За завзятість у своїй роботі,
За знання, терпіння і турботу.
І нехай у найскрутніший час
Віра в краще не покине вас,
Зіронька надії не згасає,
І Господь життя оберігає.
Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Здоров’я міцного та мрій розмаїття,
Діяльність хай Ваша триває століття!
Нагадаємо, не треба плутати українське свято вчителів із Всесвітнім днем вчителя. Останній відзначається з 1994 року 5 жовтня, як заснував ЮНЕСКО.