День вчителя 2023: барвисті листівки та привітання у віршах для педагогів

Побажайте педагогам здоров’я, миру, ентузіазму та радості у їхнє професійне свято

Щороку першої неділі жовтня в Україні відзначають професійне свято працівників сфери шкільної освіти. День учителя заснували в 1994 році за рішенням указу тодішнього президента Леоніда Кучми "Про День працівника освіти".

Дата Дня вчителя в Україні в 2023 році випала на 1 жовтня. І хоча свято відзначають у неділю, зазвичай школярі вшановують педагогів напередодні, у багатьох школах відбуваються урочисті концерти та так звані дні самоврядування.

"Телеграф" публікує листівки з Днем вчителя, якими ви можете порадувати своїх освітян. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і відправляйте адресату в будь-якому месенджері або діліться в соціальних мережах. Також ви можете доповнити привітання побажанням вчителю у віршах.

Картинки та листівки на День вчителя 2023

Вчитель – важлива людина у житті кожного. 1 жовтня привітайте знайомих педагогів, скажіть їм слова подяки за знання, терпіння та всі зусилля. Здоров’я нашим вчителям і вдячних учнів!

Вітання з Днем вчителя у віршах

З Днем учителя вітаю! Будьте радісні завжди. Хай уроки пролітають Швидко й гарно, як ві сні. Хай щасливо і успішно В школі день проходить Ваш. І радіють усі діти, Як заходите Ви в клас!

Учителю! Вклоняємось доземно Перед великим іменем твоїм. Вже проростають ті маленькі зерна Під поглядом, як серце, золотим. Учителю! Ти — наче нездоланність, Крізь все просієш іскру доброти, Щоб засвітить у серденьку дитячім Вогонь священний розуму й краси.

Якби не було вчителя, То не було, напевне, Ні поета, ні мислителя, Ні Шекспира, ні Коперника, І понині, напевне, Якби б не було учителя, Невідкритими залишилися б Береги Америки.

Прийміть вітання щирі, від душі Із професійним святом, вчителі! Уроки хай проходять на ура, Хай любить, поважає дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла, Щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім, Щоб затишно і добре було в нім!

Наші милі, любі вчителі, Вам поклон низький аж до землі, За завзятість у своїй роботі, За знання, терпіння і турботу. І нехай у найскрутніший час Віра в краще не покине вас, Зіронька надії не згасає, І Господь життя оберігає.

Хай радість приносить кожний дзвінок, Що кличе у затишний клас на урок. Хай в серці гордість за учнів бринить, Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить! Натхнення безмежного Вам у цій справі, Хай будні робочі будуть яскраві. Здоров’я міцного та мрій розмаїття, Діяльність хай Ваша триває століття!

Нагадаємо, не треба плутати українське свято вчителів із Всесвітнім днем вчителя. Останній відзначається з 1994 року 5 жовтня, як заснував ЮНЕСКО.