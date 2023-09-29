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День вчителя 2023: барвисті листівки та привітання у віршах для педагогів

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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В 2023 році День вчителя випаде на 1 жовтня
В 2023 році День вчителя випаде на 1 жовтня. Фото Freepik

Побажайте педагогам здоров’я, миру, ентузіазму та радості у їхнє професійне свято

Щороку першої неділі жовтня в Україні відзначають професійне свято працівників сфери шкільної освіти. День учителя заснували в 1994 році за рішенням указу тодішнього президента Леоніда Кучми "Про День працівника освіти".

Дата Дня вчителя в Україні в 2023 році випала на 1 жовтня. І хоча свято відзначають у неділю, зазвичай школярі вшановують педагогів напередодні, у багатьох школах відбуваються урочисті концерти та так звані дні самоврядування.

"Телеграф" публікує листівки з Днем вчителя, якими ви можете порадувати своїх освітян. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і відправляйте адресату в будь-якому месенджері або діліться в соціальних мережах. Також ви можете доповнити привітання побажанням вчителю у віршах.

Картинки та листівки на День вчителя 2023

Вчитель – важлива людина у житті кожного. 1 жовтня привітайте знайомих педагогів, скажіть їм слова подяки за знання, терпіння та всі зусилля. Здоров’я нашим вчителям і вдячних учнів!

З Днем вчителя
З Днем вчителя
З Днем вчителя
З Днем вчителя
З Днем вчителя
З Днем вчителя

Вітання з Днем вчителя у віршах

З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

Учителю! Вклоняємось доземно

Перед великим іменем твоїм.

Вже проростають ті маленькі зерна

Під поглядом, як серце, золотим.

Учителю! Ти — наче нездоланність,

Крізь все просієш іскру доброти,

Щоб засвітить у серденьку дитячім

Вогонь священний розуму й краси.

Якби не було вчителя,

То не було, напевне,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспира, ні Коперника,

І понині, напевне,

Якби б не було учителя,

Невідкритими залишилися б

Береги Америки.

Прийміть вітання щирі, від душі

Із професійним святом, вчителі!

Уроки хай проходять на ура,

Хай любить, поважає дітвора.

Душевних сил, наснаги і тепла,

Щоб кожна мить яскравою була.

Хай школа буде, наче другий дім,

Щоб затишно і добре було в нім!

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклон низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

Нагадаємо, не треба плутати українське свято вчителів із Всесвітнім днем вчителя. Останній відзначається з 1994 року 5 жовтня, як заснував ЮНЕСКО.

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#День учителя #Листівки