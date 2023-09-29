День захисників і захисниць України 2023: яскраві листівки та картинки

Найкращі патріотичні привітання для українських захисників

У неділю, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, що співпадає зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем козацтва, українці висловлюють свої привітання захисникам, героям та патріотам, які сміливо відбивають ворожі атаки та захищають суверенітет країни, оберігаючи Батьківщину від окупантів.

Свято було встановлено президентським указом у 2014 році, а наступного року набуло статусу державного свята і відтоді відзначається як вихідний день, проте нагадуємо, що на період воєнного часу всі святкові вихідні в Україні скасовані.

Цього року День захисників та захисниць України відзначатиметься у День Покрови Пресвятої Богородиці, який, згідно з новоюліанським календарем, припадає на 1 жовтня (раніше 14 жовтня).

1 жовтня відзначається день, коли ми висловлюємо нашу глибоку вдячність тим відважним людям, які, ризикуючи своїм життям, захищають Україну, зберігають світ і надихають нас на світле та радісне майбутнє. Ми щиро дякуємо кожному з них з любов’ю та глибокою повагою за їхню мужність та відданість нашій країні!

Щоб наші читачі могли привітати своїх героїв та героїнь із цим особливим днем, "Телеграф" підготував яскраві листівки та вітальні картинки з Днем захисників та захисниць України. Їх легко можна відправити соцмережею чи месенджером.

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