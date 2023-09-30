Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023: листівки з побажаннями українською

"Телеграф" на честь цього важливого дня зробив для вас чудові оригінальні листівки українською мовою

Тепер щороку, 1 жовтня (раніше 14 жовтня), під час важливої релігійної події – Покрова Пресвятої Богородиці, в Україні також відзначається ще один значний день – День захисників та захисниць України. Також цього дня святкується День українського козацтва. 2023 року всі ці свята припали на неділю.

Свято є відносно молодою подією. Воно було встановлено указом президента Петра Порошенка у 2014 році як альтернатива 23 лютого, яке у країні-агресорці росії відоме як День Захисника Вітчизни. З 2015 року цей день також офіційно визнано вихідним, проте 2023 року додаткового вихідного не буде. Це пов’язано із продовженням воєнного стану в Україні до 15 листопада.

1 жовтня вітають усіх, хто віддає своє життя захисту України: військових Збройних Сил, Національної гвардії, ветеранів АТО та Другої світової війни. Цього дня ми згадуємо героїв минулого та шануємо пам’ять тих, хто загинув у сучасній війні проти росії.

З Днем захисників та захисниць України 2023: листівки українською

Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.