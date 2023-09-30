Покрова Пресвятої Богородиці 2023: яскраві листівки, душевні слова та музичні привітання для ваших близьких

Не забудьте привітати зі святом найдорожчих вам людей

Велике християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначається цього року за новим церковним календарем. 2022 року, за юліанським літочисленням, датою свята було 14 жовтня. Але оскільки старий календар відстав від точнішого, новоюліанського вже на 2 тижні, то в новому церковному році, з 1 вересня 2023 року, дати неперехідних церковних свят зрушили на два тижні вперед.

Цього дня всі християнські церкви вшановують Діву Марію, Божу Матір, яка явилася вірянам у Константинополі. Богородиця спустилася з небес до храму, де жителі молилися про порятунок від ворожої армії. Знявши свою білу покрову, вона розпростерла її над головами людей і цим врятувала їх від великого лиха — вороже військо, яке знаходилося на підступах до міста, пішло від його стін.

Не забудьте цього дня попросити Божу Матір Діву Марію про заступництво для ваших близьких та дорогих людей. А для того, щоб привітати їх зі святом, "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та музичних поздоровлень.

Привітання на Покров день — у картинках

Музичне вітання з Покровою Пресвятої Богородиці

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