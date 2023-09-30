Покрова Пресвятої Богородиці: душевні листівки, вірші та музичні привітання для ваших рідних
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Підібрали найкрасивіші картинки для привітання з Покровою
Християни у всьому світі відзначають день Покрови Пресвятої Богородиці як велике свято. Саме в цей день Богоматір зійшла з сяйних небес на землю та накрила своїм білим омофором вірян у константинопольському храмі. Жителі молилися про порятунок від ворожого війська, яке підступило до міста, і завдяки заступництву Діви Марії вони були врятовані.
Цього дня віряни просять Богоматір відвести нещастя, хвороби та усі біди. А близьких вітають із цим великим святом і просять Діву Марію про захист для них.
Покров Пресвятої Богородиці — картинки та вірші
На день Покрови чудотворний
Хочу Вам щастя побажати.
Працювати в радість, плідно,
Та в житті не сумувати.
Нехай заступниця прикриє
Вас від хвороб і бід,
А все нечисте та погане
Розтане, як весною сніг.
Богородиця нехай тебе оберігає,
Від неприємностей та бід остерігає.
Нехай Марія подарує процвітання,
Зміцнить у серці віру, сподівання.
І мир нехай буде в країні та окрузі,
А кожному Господь воздасть по заслузі.
Нехай у вас за плечем янголятко літає,
Нехай від всіх печалей й горя зберігає!
Відео вітання з Покровом Богородиці
Раніше "Телеграф" розповідав, чому Покрова відзначається цього року у нову дату. Також за цим посиланням ви можете переглянути новий церковний календар на жовтень.