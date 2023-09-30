Покрова Пресвятої Богородиці: душевні листівки, вірші та музичні привітання для ваших рідних

Підібрали найкрасивіші картинки для привітання з Покровою

Християни у всьому світі відзначають день Покрови Пресвятої Богородиці як велике свято. Саме в цей день Богоматір зійшла з сяйних небес на землю та накрила своїм білим омофором вірян у константинопольському храмі. Жителі молилися про порятунок від ворожого війська, яке підступило до міста, і завдяки заступництву Діви Марії вони були врятовані.

Цього дня віряни просять Богоматір відвести нещастя, хвороби та усі біди. А близьких вітають із цим великим святом і просять Діву Марію про захист для них.

Покров Пресвятої Богородиці — картинки та вірші

На день Покрови чудотворний

Хочу Вам щастя побажати.

Працювати в радість, плідно,

Та в житті не сумувати.

Нехай заступниця прикриє

Вас від хвороб і бід,

А все нечисте та погане

Розтане, як весною сніг.

Богородиця нехай тебе оберігає,

Від неприємностей та бід остерігає.

Нехай Марія подарує процвітання,

Зміцнить у серці віру, сподівання.

І мир нехай буде в країні та окрузі,

А кожному Господь воздасть по заслузі.

Нехай у вас за плечем янголятко літає,

Нехай від всіх печалей й горя зберігає!

Відео вітання з Покровом Богородиці

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Покрова відзначається цього року у нову дату. Також за цим посиланням ви можете переглянути новий церковний календар на жовтень.