Рус

Покрова Пресвятої Богородиці: душевні листівки, вірші та музичні привітання для ваших рідних

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На Покрову Божу Матір просять про заступництво
На Покрову Божу Матір просять про заступництво. Фото Freepik

Підібрали найкрасивіші картинки для привітання з Покровою

Християни у всьому світі відзначають день Покрови Пресвятої Богородиці як велике свято. Саме в цей день Богоматір зійшла з сяйних небес на землю та накрила своїм білим омофором вірян у константинопольському храмі. Жителі молилися про порятунок від ворожого війська, яке підступило до міста, і завдяки заступництву Діви Марії вони були врятовані.

Цього дня віряни просять Богоматір відвести нещастя, хвороби та усі біди. А близьких вітають із цим великим святом і просять Діву Марію про захист для них.

Покров Пресвятої Богородиці — картинки та вірші

На день Покрови чудотворний

Хочу Вам щастя побажати.

Працювати в радість, плідно,

Та в житті не сумувати.

Нехай заступниця прикриє

Вас від хвороб і бід,

А все нечисте та погане

Розтане, як весною сніг.

з покровом Пресвятої Богородиці

Богородиця нехай тебе оберігає,

Від неприємностей та бід остерігає.

Нехай Марія подарує процвітання,

Зміцнить у серці віру, сподівання.

І мир нехай буде в країні та окрузі,

А кожному Господь воздасть по заслузі.

Нехай у вас за плечем янголятко літає,

Нехай від всіх печалей й горя зберігає!

з покровом Пресвятої Богородиці
з покровом Пресвятої Богородиці
з покровом Пресвятої Богородиці
з покровом Пресвятої Богородиці
з покровом Пресвятої Богородиці

Відео вітання з Покровом Богородиці

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Покрова відзначається цього року у нову дату. Також за цим посиланням ви можете переглянути новий церковний календар на жовтень.

Теги:
#Свято #Вітання #Церковне свято #Покров Пресвятої Богородиці