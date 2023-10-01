Привітання з Днем вчителя: найкращі картинки з добрими побажаннями для освітян

Не забудьте привітати улюблених вчителів та подякувати за нелегку працю

Традиційно першої неділі жовтня в Україні вшановують усіх працівників сфери шкільної освіти. В 2023 році дата Дня вчителя випала на вихідний 1 жовтня, хоча зазвичай у школах учні починають вітати колектив ще у п’ятницю.

Це чудове свято існує у нашій країні з 1994 року, саме тоді президент Леонід Кучма видав указ "Про День працівника освіти". Але не варто плутати українське свято вчителів із Всесвітнім днем вчителя, що має фіксовану дату – 5 жовтня.

"Телеграф" публікує листівки з Днем вчителя, які ви можете надіслати у месенджерах або розмістити у соціальних мережах 1 жовтня. Не забудьте побажати педагогам у їхнє професійне свято здоров’я, миру в Україні, ентузіазму, гідної оплати праці та найкращих учнів.

Вітання з Днем вчителя у картинках

Вчитель – важлива та складна професія, яка не терпить випадкових людей. Саме педагоги з юних років відкривають перед нами двері не лише до знань, а й до базових життєвих істин. Подякуйте 1 жовтня своїм учителям за їхню непросту працю!

Гарні листівки на День вчителя 2023

Крім того, "Телеграф" розміщував музичні листівки, якими можна порадувати вчителів у їхнє свято 1 жовтня 2023 року. Відео з привітаннями на День вчителя знайдете у нашому матеріалі.