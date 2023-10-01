З Днем захисників та захисниць України 2023! Гарні вірші, патріотичні листівки і картинки

"Телеграф" підготував яскраві листівки, вітальні картинки та вірші

У неділю, 1 жовтня, відзначається День захисників та захисниць України. Це велика національна подія, яка має відзначити всіх тих відважних чоловіків і жінок, які сміливо захищають нашу рідну країну від ворогів.

У 2023 році День захисників та захисниць України, як завжди, відзначатиметься у день Покрови Пресвятої Богородиці, який, згідно з новоюліанським календарем, припадає на 1 жовтня (раніше 14 жовтня).

Цього дня о 9:00 вся Україна зупиниться на одну хвилину, щоб мовчанням вшанувати пам’ять наших співгромадян, які загинули, захищаючи нашу державу та український народ. Щоб наші читачі могли привітати своїх героїв та героїнь із цим особливим днем, "Телеграф" підготував яскраві листівки, вітальні картинки і вірші українською мовою з Днем захисників та захисниць України. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.

З Днем захисників та захисниць України 2023: листівки та вірші українською

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.