Найкращі привітання з Днем захисників України 2023: проза, листівки та відеопобажання

Шануємо всіх героїв та героїнь, які мужньо захищають Україну від загарбників

У неділю, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, що збігається зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем козацтва, українці висловлюють свої привітання на адресу захисників, героїв та патріотів, які сміливо відбивають атаки ворогів та захищають суверенітет своєї країни, охороняючи Батьківщину від окупації.

Кого можна привітати цього дня? Насамперед українських військових, які, ризикуючи своїм життям, захищають нашу країну від російських окупантів. Це також стосується співробітників Збройних сил, прикордонників та інших захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також тих, хто бере добровільну участь у забезпеченні безпеки нашої Батьківщини, включаючи ветеранів АТО та Другої світової війни.

Свято було встановлено указом президента у 2014 році як альтернатива 23 лютого, яке в країні-агресорці росії називається Днем Захисника Вітчизни. З 2015 року цей день також офіційно визнано вихідним, але 2023 року додатковий вихідний не проводитиметься. Це пов’язано із продовженням воєнного стану в Україні до 15 листопада.

Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, юнаків, жінок та дівчат, усіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя – яскравим, довгим, а в оселі панує тепло, затишок та любов. Пошана та слава захисникам та захисницям Вітчизни, слава Україні!

Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника та захисниці України! Це – свято наступності героїчних традицій нашого народу, сили духу та мужності, відданості своїй Батьківщині та гордості за її ратну славу. Від щирого серця бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, добробуті!

Шановні захисники та захисниці України! Ви довели, що ви є гідними нащадками українського козацтва. Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також щиро вітаю усіх з особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвяту Владичицю про її Покров над нами. Бажаю всім нам козацьких вчинків, перемог та глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців!

Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.