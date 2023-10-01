З Покровом Пресвятої Богородиці 2023 року! Душевні привітання у листівках українською мовою

У 2023 році свято вперше відзначається про новий церковний календар

Другий осінній місяць 2023 року в Україні розпочинається з одного з найважливіших свят року – Покрова Пресвятої Богородиці. Згідно з новим церковним календарем, який набув чинності з 1 вересня 2023 року, це свято тепер відзначається не 14-го, а 1-го жовтня.

На Покрову заведено відвідувати храм і молитися Діві Марії. Вважається, що у цей день молитва найсильніша, адже у день Покрови Богородиця все чує та все виконує. Головне вимовляти її від щирого серця.

Найчастіше до Божої Матері звертаються до пошуку допомоги при хворобах, а також просять у неї захист від різних бід. Крім цього, їй моляться про щастя і добробут у шлюбі, а також просять про якнайшвидше заміжжя.

Це особливий день, коли відбуваються чудеса, тому обов’язково нагадайте про нього своїм близьким, рідним, коханим людям, а також друзям та колегам. Ну і заразом привітайте їх із Покровом Пресвятої Богородиці, відправивши їм душевну картинку або листівку з нашої добірки.

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці: картинки українською мовою

До речі, Покрова Пресвятої Богородиці у 2023 році збігається з датою Дня вчителя. Педагогів в Україні вшановують що першої неділі жовтня.