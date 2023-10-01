Короткі привітання з Покровом Пресвятої Богородиці 2023 року своїми словами

Свято щорічно відзначають одного і того ж дня

На календарі 1 жовтня, і згідно з новим церковним календарем, цього дня тепер відзначається одне з найважливіших свят — Покрова Пресвятої Богородиці. Раніше свято припадало на 14 жовтня.

Цього дня всі віряни звертаються з молитвами та проханнями до Богородиці. Вважається, що у цей день вони всі будуть почуті та виконані. Тому 1 жовтня потрібно обов’язково помолитися і по можливості піти до храму та залишити Діві Марії свічку.

Також не забудьте привітати з цим великим святом своїх рідних, близьких, друзів та знайомих. Для цього "Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у прозі та листівках з днем Покрови Пресвятої Богородиці, які ви зможете відправити у соцмережах або у месенджері.

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці: картинки

Поздоровлення з Покровом Пресвятої Богородиці своїми словами

Вітаю з Покровом Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір убереже від зла, направить на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку та благодаті твоєму дому.

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У день Покрови Пресвятої Богородиці від щирого серця хочу побажати всіх благ життя та радості душі, незгасної віри та доброї надії, щирої любові та вірного щастя, міцного здоров’я та коханих близьких поряд.

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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю ніколи не потрапляти у важкі ситуації та хвацько відбиватися від життєвих проблем, а Пресвята Богородиця нехай допомагає тобі завжди чинити мудро, прислухаючись до свого серця. Добра, миру та любові!

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У день Покрови Пресвятої Богородиці нехай світле почуття любові увійде в кожне серце, залишиться там надовго і змусить усіх відчути радість, чистоту та надію на майбутнє, нові життєві горизонти, нові надії та радості. Зі святом!

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Нехай Пресвята Богородиця посилає у кожну оселю добро і радість! Бажаю процвітання, чудового здоров’я та справжнього кохання! Нехай свято Покрови буде наповнене найсвітлішими почуттями, справжнім щастям та щирими усмішками!

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Зі святом! Нехай світло наповнить Ваші будинки, щоб звучали в їхніх стінах щасливі голоси та дзвінкий сміх, світилися посмішки. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток та напастей.

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Нехай ваші молитви будуть почуті! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю всіх благ, міцної душевної віри та доброї надії. Нехай усі ваші думки будуть чистими і світлими, даруйте одна одній любов, будьте терплячі та великодушні. Великої вам сердечної радості!

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