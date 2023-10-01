З Днем українського козацтва 2023! Найкращі листівки до свята українською

Красиві вітальні картинки ви можете відправити мережею своїм найближчим людям і просто знайомим

У неділю, 1 жовтня, в Україні відзначаються одразу три важливі свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника та захисниці України та День українського козацтва. Зазначимо, що всі ці свята дуже взаємопов’язані. До того ж цього дня відзначають своє професійне свято українські вчителі.

Козаки глибоко поважали Богородицю, тому вона вважається покровителькою та захисницею українського козацтва. На Запорізькій Січі навіть було зведено церкву, присвячену Покрову Богородиці та її іконі. Після переходу церковного календаря на новоюліанський, разом зі святом Покрови святкування Дня українського козацтва тепер буде лише першого жовтневого дня.

У багатьох регіонах України у мирний час проводились різноманітні тематичні фестивалі та змагання, пов’язані з фізкультурою та патріотизмом. Музеї організовували спеціальні виставки, а у школах проводились тематичні уроки, присвячені славі запорожців.

День українського козацтва 2023: привітання у листівках українською

Нагадаємо, що в Україні щороку у День українського козацтва відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. З 2023 року 1 жовтня також стало днем, коли святкується День захисників та захисниць України. Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.