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Привіт, жовтень 2023! Красиві яскраві листівки та картинки для рідних і друзів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Привітайте один одного з приходом цієї чудової пори
Привітайте один одного з приходом цієї чудової пори. Фото Телеграф

"Золотий місяць" приніс із собою одразу кілька важливих для українців свят

Настав жовтень — другий місяць осені, який може здивувати українців приємними змінами у погоді. І хоча ми зустрічаємо цей "золотий місяць" з деякою тривожністю через війну з російськими окупантами, все ж таки можна трохи підняти собі настрій цього дня.

До того ж перший день жовтня приніс із собою чимало важливих для українців свят. Деякі дати змінилися через перехід православної церкви на новоюліанський календар. Це церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, а з ним і День захисників та захисниць України, і День українського козацтва. Окремо 1 жовтня відзначається професійне свято – День вчителя 2023.

"Телеграф" пропонує вам обрати чудову листівку до першого дня жовтня, який, без сумніву, є наймальовничішим місяцем осені! Привітайте своїх близьких, друзів та просто знайомих із цією датою, скориставшись будь-якою соціальною мережею чи месенджером.

З першим днем жовтня 2023: яскраві листівки та картинки

листівка з 1 жовтня миру та тепла
листівка 2023 теплого та мирного жовтня
листівка на жовтень принеси нам мир
листівка 2023 теплого та мирного жовтня
листівка привіт жовтень 2023
листівка привіт жовтень 2023

Раніше ми розповідали, скільки вихідних та свят буде в українців цього місяця. Опублікували для читачів календар свят на жовтень 2023 року.

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#Поздоровлення #Листівки