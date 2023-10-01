Привіт, жовтень 2023! Красиві яскраві листівки та картинки для рідних і друзів

"Золотий місяць" приніс із собою одразу кілька важливих для українців свят

Настав жовтень — другий місяць осені, який може здивувати українців приємними змінами у погоді. І хоча ми зустрічаємо цей "золотий місяць" з деякою тривожністю через війну з російськими окупантами, все ж таки можна трохи підняти собі настрій цього дня.

До того ж перший день жовтня приніс із собою чимало важливих для українців свят. Деякі дати змінилися через перехід православної церкви на новоюліанський календар. Це церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, а з ним і День захисників та захисниць України, і День українського козацтва. Окремо 1 жовтня відзначається професійне свято – День вчителя 2023.

"Телеграф" пропонує вам обрати чудову листівку до першого дня жовтня, який, без сумніву, є наймальовничішим місяцем осені! Привітайте своїх близьких, друзів та просто знайомих із цією датою, скориставшись будь-якою соціальною мережею чи месенджером.

З першим днем жовтня 2023: яскраві листівки та картинки

Раніше ми розповідали, скільки вихідних та свят буде в українців цього місяця. Опублікували для читачів календар свят на жовтень 2023 року.