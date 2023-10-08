З Днем юриста 2023! Найкращі листівки, щоб привітати зі святом

Привітайте 8 жовтня всіх працівників сфери юриспруденції

Цієї неділі, згідно з календарем свят на жовтень 2023 року, українські юристи відзначають своє професійне свято. Дата залишається незмінною – щороку День юриста відзначається 8 жовтня.

В Україні почали відзначати цю подію з 1997 року, коли це свято було започатковано тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Історичний зв’язок цієї дати також пов’язаний з 8 жовтня 1016 року, коли Ярослав Мудрий ухвалив рішення видати звід законів, відомий як "Руська правда".

День юриста – професійне свято спеціалістів, які займаються юридичною справою. Святкують його судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юрисконсультанти та правознавці. Ці особи відповідають за дотримання прав та свобод громадян України.

"Телеграф" вітає всіх, хто пов’язаний із юридичною сферою, зі святом! Ми пропонуємо подарувати барвисту листівку своїм друзям-юристам, щоб підняти їм настрій та зробити приємний сюрприз на честь їхнього професійного свята.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята в Україні випадають у жовтні 2023 року. Нагадаємо, що з 1 вересня українська церква перейшла на нове літочислення.