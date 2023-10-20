Рус

З Міжнародним днем кухаря і кулінара! Яскраві та прикольні привітання у картинках

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У кулінарів сьогодні професійне свято
У кулінарів сьогодні професійне свято. Фото Pexels

20 жовтня весь світ вітає кухарів та кулінарів, не забудьте і ви

У п’ятницю, 20 жовтня 2023 року відзначається Міжнародний день кухаря та кулінара. Професійне свято з’явилося 19 років тому завдяки ініціативі Світової асоціації кухарів (WACS). Щороку представники промисловості обирають тему святкування. Цього разу вона звучить так "Виховання великих кухарів".

Подія присвячена всім представникам кулінарної галузі. Цього дня професійні асоціації влаштовують конкурси для кухарів та проводять дегустації. Не варто плутати День кухаря 20 жовтня з Днем працівників харчової промисловості в Україні, дата якого випадає на третю неділю жовтня (у 2023 році це 15 число).

"Телеграф" публікує листівки з Міжнародним днем кухаря та кулінара, які можна відправити в месенджері друзям, колегам і рідним, якщо ті працюють у харчовій сфері. Побажайте вашим адресатам здоров’я, миру, натхнення, вдячних гостей та гідного заробітку!

З Днем кухаря 2023

З Днем кухаря
З Днем кухаря
З Днем кухаря
З Днем кухаря
З Днем кухаря
З Днем кухаря
З Днем кухаря

Вітання на Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня

Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня
Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня
Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня
Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята очікуються у календарі цього місяця. Налічується 22 державні та всесвітні дати.

Теги:
#Листівки #День кухаря