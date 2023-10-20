З Міжнародним днем кухаря і кулінара! Яскраві та прикольні привітання у картинках

20 жовтня весь світ вітає кухарів та кулінарів, не забудьте і ви

У п’ятницю, 20 жовтня 2023 року відзначається Міжнародний день кухаря та кулінара. Професійне свято з’явилося 19 років тому завдяки ініціативі Світової асоціації кухарів (WACS). Щороку представники промисловості обирають тему святкування. Цього разу вона звучить так "Виховання великих кухарів".

Подія присвячена всім представникам кулінарної галузі. Цього дня професійні асоціації влаштовують конкурси для кухарів та проводять дегустації. Не варто плутати День кухаря 20 жовтня з Днем працівників харчової промисловості в Україні, дата якого випадає на третю неділю жовтня (у 2023 році це 15 число).

"Телеграф" публікує листівки з Міжнародним днем кухаря та кулінара, які можна відправити в месенджері друзям, колегам і рідним, якщо ті працюють у харчовій сфері. Побажайте вашим адресатам здоров’я, миру, натхнення, вдячних гостей та гідного заробітку!

З Днем кухаря 2023

Вітання на Міжнародний день кухаря та кулінара 20 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята очікуються у календарі цього місяця. Налічується 22 державні та всесвітні дати.