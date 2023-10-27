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З Днем української писемності та мови! Яскраві листівки до свята 27 жовтня

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Свято отримало нову дату Новина оновлена 27 жовтня 2023, 10:22
Свято отримало нову дату. Фото Freepik

Українці мають чудову нагоду вшанувати свою неймовірну мову

В цю п’ятницю відзначається не тільки день святого Нестора, згідно з новим церковним календарем. Відтепер 27 жовтня святкують День української писемності та мови (раніше дата випадала на 9 листопада).

Так, свято української писемності та мови встановив у 1997 році президент Леонід Кучма. Дата обрана невипадкова, адже саме з ім’ям Нестора-Літописця пов’язано започаткування письмової української мови.

"Телеграф" публікує яскраві листівки з Днем української писемності та мови, які ви можете надіслати в месенджері близьким і друзям. Обирайте патріотичну картинку та розміщуйте в себе у соціальних мережах.

Картинки на День української писемності та мови 2023

День української писемності та мови 2023
День української писемності та мови 2023
День української писемності та мови 27 жовтня
День української писемності та мови листівка
День української писемності та мови привітання

Листівки з Днем української писемності та мови

Свято є чудовою нагодою вшанувати нашу солов’їну мову. Під час повномасштабної російсько-української війни дата набуває особливого сенсу, адже щодня українці виборюють свою незалежність, в тому числі мовну.

з Днем української писемності та мови 27 жовтня
з Днем української писемності та мови
з Днем української писемності та мови
День української писемності та мови
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають в Україні у жовтні 2023 року. Декілька важливих дат містить і церковний календар на цей місяць.

Теги:
#Листівки #День української писемності та мови #Свято