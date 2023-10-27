З Днем української писемності та мови! Яскраві листівки до свята 27 жовтня

Українці мають чудову нагоду вшанувати свою неймовірну мову

В цю п’ятницю відзначається не тільки день святого Нестора, згідно з новим церковним календарем. Відтепер 27 жовтня святкують День української писемності та мови (раніше дата випадала на 9 листопада).

Так, свято української писемності та мови встановив у 1997 році президент Леонід Кучма. Дата обрана невипадкова, адже саме з ім’ям Нестора-Літописця пов’язано започаткування письмової української мови.

"Телеграф" публікує яскраві листівки з Днем української писемності та мови, які ви можете надіслати в месенджері близьким і друзям. Обирайте патріотичну картинку та розміщуйте в себе у соціальних мережах.

Картинки на День української писемності та мови 2023

Листівки з Днем української писемності та мови

Свято є чудовою нагодою вшанувати нашу солов’їну мову. Під час повномасштабної російсько-української війни дата набуває особливого сенсу, адже щодня українці виборюють свою незалежність, в тому числі мовну.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають в Україні у жовтні 2023 року. Декілька важливих дат містить і церковний календар на цей місяць.