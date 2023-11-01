Привіт, листопад! Яскраві осінні листівки та картинки для найкращих друзів та рідних

Цього місяця українці відзначають кілька важливих свят

Вже листопад на подвір’ї, а повірити в те, що незабаром зима, як і раніше, складно. Погода в Україні радувала у перші осінні місяці надзвичайним теплом, і листопад, за прогнозами синоптиків, не стане винятком.

Третій місяць осені приніс українцям чимало важливих дат. Це і соціальні свята, такі як Міжнародний день студентів (17 листопада) та Всесвітній день дитини (20 листопада). І серйозні державні пам’ятні дні, серед них День Гідності та Свободи (21 листопада) та День пам’яті жертв Голодомору (25 листопада). І професійні свята — 4 листопада у залізничників, 5 листопада — у соціальних працівників, 10 листопада — у бухгалтерів і далі, до кінця місяця, ще ціла низка фахівців своєї справи.

А ще в листопаді відзначають свої професійні Дні цілих чотири роди військ Збройних сил України. Військові свята у листопаді 2023 — це 3-го числа у військовослужбовців ракетних військ та артилерії, а також інженерних військ, 21 листопада — десантно-штурмових та 30 листопада — радіотехнічних військ Повітряних сил. Завдяки їм та іншим захисникам України ми можемо бажати один одному теплої та мирної осені у цей тривожний час.

Виберіть одну або кілька із цих чудових листівок, щоб привітати своїх друзів, рідних та близьких та підняти їм настрій у перший день нового місяця. Ви можете звантажити картинки та відправити в будь-якому месенджері тим людям, про яких думаєте.

З першим днем листопада — картинки та листівки

Якщо ви не знайшли відповідну картинку, дивіться інші яскраві вітання з 1 листопада! Раніше "Телеграф" опублікував повний календар свят в Україні цього місяця. Як ми відпочиваємо у листопаді 2023 року, дивіться в інфографіці за посиланням.