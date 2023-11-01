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З першим листопада! Листівки, красиві картинки та побажання доброго ранку для ваших близьких

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Привітайте рідних та друзів із першим днем нового місяця
Привітайте рідних та друзів із першим днем нового місяця. Фото Freepik

У листопаді українці відзначатимуть низку важливих дат

Сьогодні перший день останнього місяця осені. І хоча зима близько, погода в Україні продовжує залишатися не по-листопадовому теплою. Звичайно, до холодів потрібно підготуватися, а поки що можна привітати своїх близьких друзів, рідних та добрих знайомих із першим днем листопада!

Цей місяць приніс українцям не лише важливі пам’ятні дати та інші державні дні, а й великі церковні свята. Так, уже 8 листопада віряни вшановуватимуть пам’ять святого архістратига Михаїла, захисника людей та голови воїнства небесного. А 21 листопада – відзначати Третю Пречисту. Це свято встановлено на честь Введення у храм Пресвятої Богородиці.

15 листопада розпочнеться Різдвяний пост 2023 року в Україні. Нагадаємо, цього року, починаючи з вересня, набув чинності новий церковний календар, і дати неперехідних православних свят в Україні змістилися.

"Телеграф" підготував добірку яскравих осінніх картинок, які ви можете сьогодні відправити небайдужим вам людям, щоб підняти їм настрій у цей тривожний час. Нам усім потрібно трохи радості, і сьогодні — чудова нагода, щоб підтримати один одного!

З першим листопада — доброго ранку!

з 1 листопада доброго ранку
Доброго осіннього ранку!
З першим днем листопада
З першим днем листопада!
вітання з 1 листопада
Побажання з першим днем листопада
привіт листопад листівка
Привіт, листопад!
привіт листопад картинка
Побажання до першого дня листопада

Якщо ви не побачили листівку, яку хотіли, подивіться ще одну добірку яскравих привітань з 1 листопада! А раніше "Телеграф" опублікував повний церковний календар на листопад 2023 року. Окрім низки важливих релігійних свят, які за новим стилем відзначаються у нові дати, у листопаді буде дві батьківські суботи.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки