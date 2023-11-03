З Днем ракетних військ і артилерії! Яскраві листівки та теплі привітання зі святом

Вітаємо воїнів із професійним святом!

Щорічно в третій день листопада в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. В 2023 році дата випала на п’ятницю. Державне свято встановив у 1997 році президент.

Дата для святкування обрана невипадково. Подія пов’язана із масштабною військовою операцією, адже 3 листопада у 1943 році почалося визволення Києва від нацистів, де найкращим чином себе проявила артилерія. Під час повномасштабної російсько-української війни державне свято має особливе значення. Щодня українські захисники виборюють Перемогу в битвах з окупантами. Вітаємо всіх, хто належить до ракетних військ і артилерії, дякуємо за кожен влучний удар і вдалу "бавовну"!

"Телеграф" публікує листівки з Днем ракетних військ і артилерії. Обирайте картинку, яка сподобалася, та надсилайте онлайн військовим. Не забудьте побажати адресату здоров’я, янгола-охоронця і повернення з Перемогою!

Картинки на День ракетних військ і артилерії 2023 українською мовою

Додамо, що цього ж дня, 3 листопада, в Україні святкують День інженерних військ. Листівки до професійного свята знайдете в матеріалі "Телеграфу". Більше про інші святкові дати листопада дізнайтеся в календарі на місяць.