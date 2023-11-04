Із Днем залізничника! Яскраві картинки та теплі побажання до професійного свята

Обов’язково привітайте своїх близьких та знайомих із професійним святом

Щороку 4 листопада в Україні вітають працівників галузі залізничного транспорту. В 2023 році День залізничника випадає на вихідний, суботу.

Дата вибрано невипадково. Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд. Подію прийнято вважати початком історії залізниці у нашій країні. Додамо, що також залізничники неофіційно відзначають своє професійне свято влітку.

Під час повномасштабної російсько-української війни роль залізниці зросла, а залізничники допомагають в евакуації людей та одними з перших прибувають на звільнені території. "Телеграф" публікує листівки із Днем залізничника. Дякуємо всім, хто працює у цій сфері, та бажаємо здоров’я, удачі, своєчасних рейсів і добра!

Картинки з Днем залізничника 2023

Листівки на День залізничника 4 листопада

У календарі на листопад, який публікував "Телеграф", дізнайтесь, які ще свята відзначають в Україні цього місяця. Крім того, попереду на нас чекають кілька важливих церковних дат, про які варто знати.