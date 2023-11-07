Вітання з днем народження однокласниці: листівки, які порадують іменинницю
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Красиві привітання з днем народження однокласниці у листівках
Іноді буває складно вигадати вітання з днем народження. Особливо, коли йдеться про однокласницю. Ви щодня бачитеся в школі, але з деякими з них ви не дуже близькі, хоча навчаєтесь в одному класі. Або ж навпаки, з кимось з однокласниць склалися близькі дружні стосунки і її хочеться приємно здивувати у святковий день.
Відмінним доповненням до традиційних побажань у віршах чи прозі стане листівка однокласниці з днем народження. Гарну вітальну листівку можна відправити шкільній подрузі в соцмережах або в месенджері.
"Телеграф" підготував для вас яскраві оригінальні листівки, які надовго запам’ятаються іменинниці.
Листівки на день народження однокласниці
Надішліть одне з цих зображень іменинниці. Їй буде приємно отримати у своє свято такий знак уваги.
Листівки з днем народження однокласниці
Листівки з днем народження колишньої однокласниці
Шкільні роки давно позаду, а ви й досі підтримуєте стосунки з колишніми однокласницями? Тоді ці картинки для вас.
Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок із днем народження вчителю. Улюблений педагог не залишиться без теплих побажань у своє свято.