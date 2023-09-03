Вітання з днем народження однокласниці: найкращі побажання іменинниці у віршах та прозі, листівки

Цікаві привітання з днем народження однокласниці

Однокласники — люди, з якими доводиться проводити значну частину часу. Загальні заняття, спільні інтереси по-справжньому зближують людей. Тому особисті свята кожного не залишаються поза увагою. У день народження однокласниці слід обов’язково привітати її теплими словами.

Не так і важливо, наскільки близькі у вас стосунки, у привітаннях із днем народження для однокласниці будуть до місця лірика, гумор, веселощі.

У цій добірці "Телеграф" зібрав вітання з днем народження для однокласниці на будь-який вік та смак. Тут є побажання у віршах, своїми словами, яскраві листівки та картинки для іменинниці.

Вірші з днем народження однокласниці

В день народження тобі

Побажаю від душі:

Першій в школі будь красунею,

Першій будь у навчанні!

Вірних друзів та щасти,

Крокувати до мети.

Досягти висот великих

Та шляхів в житті відкритих!

***

Вітаю, однокласнице, з твоїм

Найкращим днем!

Бажаю, нехай серце твоє

Горить вогнем!

Хай радістю наповниться

Уся твоя душа,

Життя хай буде радісним,

Завжди вперед руша.

Бажаю, гарні бали в навчанні

Щоб були,

А віра і надія — у серці

Щоб жили!

***

Однокласнице, люба, вітаю зі святом,

У навчанні бажаю проблем не знати.

Щоб вчителі завжди тебе цінували,

І ставили самі найвищі лиш бали.

Щоб всі твої мрії збувались одразу,

На хобі й розваги було вдосталь часу.

Цвіти наче квітка і радуй батьків,

Багато успіхів і радісних днів!

***

Кожен день з тобою в школі

Ми неначе в чистім полі

Гриземо граніт науки,

І не бачим в цьому скуки.

Я тебе із днем вітаю,

Знань хороших побажаю,

Друзів вірних, незрадливих,

І хвилин лише щасливих.

***

Однокласницю сьогодні

З днем народження вітаю.

Земних благ, тепла і щастя

Я від серця побажаю.

Будь весела, будь бадьора,

Добра, мила і чудова.

Сонце хай ласкаво сяє,

Вдача всюди зустрічає.

***

Однокласнице, вітаю з днем народження!

Хай дарунками сьогодні дім наповниться,

Хай найближчі люди разом звеселяються,

І добро, любов ніколи не минаються…

Будь завжди такою ж милою й привітною,

Молодою, наче квіткою розквітлою!

***

Зі святковим днем вітаю!

Від душі добра бажаю.

Ти завжди світись, як зірка,

І не плач ніколи гірко.

Гордість, впевненість твоя

Хай прийдуть в шкільне життя,

Буде успіхів багато,

Подарує все це свято.

Щоб коханням ти палала,

Сонце промінь дарувало,

Щоб ти мріяла й цвіла,

Завжди з посмішкой була.

***

Вітаю з днем народження, зі святом!

Я зичу щастя, радості багато,

Щоб все в житті складалося, як хочеш,

Щоб сяяли від щастя твої очі.

Якщо кохання — то лише навіки,

Якщо удачі — то великі ріки,

Якщо везіння — то завжди і всюди,

Нехай це свято незабутнім буде!

Вітання з днем народження однокласниці своїми словами

***

Настав час привітати нашу улюблену однокласницю 🎁🎉💐. Сьогодні ми хочемо побажати тобі найважливіших речей. Любові, щоб у твоєму серці, завжди жила любов! 💖 Любов до світу, рідних, музики, коханого. Адже коли в серці живе кохання, жити стає набагато простіше! Побажаємо тобі здоров’я, твоїм рідним, близьким! Щоб усі твої мрії, від найменшої, до величезної, справдилися! Ніколи не думай про погане, адже будь-яка проблема, це набутий, неоціненний досвід. Ніколи не стій на місці, завжди май ціль і рухайся до неї. Бажаємо тобі стати такою, якою сама забажаєш! 🎈

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Однокласниця, з днем народження! Будь у душі завжди маленькою дівчинкою, як у першому класі! Будь веселою та безтурботною, як у п’ятому класі! Ти така ж гарна та юна, як у випускний рік! Бажаю тобі такого ж завзяття та віри в майбутнє!💐🎉🎁

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Поспішаю привітати свою однокласницю з днем народження! Хочу побажати тобі щастя. Простого щастя! Не зустрічати горя на своєму шляху і завжди рухатися вперед з високо піднятою головою. Бажаю тобі успіхів. У всіх починаннях. Адже ти чудова особистість. Талановита дівчина, хороша подруга та найкраща однокласниця. Нехай твій день народження принесе тобі багато цікавого, незабутнього та веселого. Завжди радуй близьких своїми перемогами. Починай день із посмішки. І побачиш, що доля теж подарує тобі усмішку і не одну. З іменинами, однокласнице!

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Моя люба однокласнице, вітаю тебе з днем народження! Бажаю чудових подарунків, пишних букетів, море привітань та радості. Будь красива, талановита, розумна, удачлива, здорова та частіше посміхайся. Щастя тобі, любові та щирості!

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Мила однокласнице, я вітаю тебе з днем народження. 🎉 Хочу побажати тобі веселого шкільного життя, відмінного навчання, високої затребуваності у різноманітних заходах та чудових подіях, цілеспрямованості до своїх мрій, вірних друзів під рукою та яскравих усмішок кожного дня.

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Люба моя однокласнице, вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб усі твої задуми та бажання виконувались. Щоб сонце тобі посміхалося, оточуючи світлом, теплом та щастям. Успіху, радості, кохання, пізнання та гарного настрою. Здоров’я, приємних сюрпризів та багато добрих вражень! 🎁🎈

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Вітаємо тебе з днем народження! Ти найкраща ✨, ти для нас – джерело тепла та світла, ти приносиш у наше життя стільки сонця, радості та надії. Залишайся завжди такою ж життєрадісною, енергійною, з молодою душею. Щастя тобі, здоров’я та довгих років життя!🎁

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Мила моя подружка та однокласниця, я вітаю тебе з днем народження. Нехай твої очі завжди сяють щастям, нехай життя несе тобі тільки радість та успіх, нехай твоєю красою та ніжністю захоплюються всі довкола. Бажаю тобі дуже багато щастя, нехай оточують тебе надійні та вірні друзі. Нехай успіхи в навчанні завжди будуть чудовими. Нехай шкільне життя несе тобі лише радість. Будь розумницею у всьому! 🎂🎉💐

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Мила моя та дорога однокласниця, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі великої удачі та чудових ідей, яскравих подій та справжньої гордості за особисті перемоги. Нехай тобі по-своєму буде цікавий кожен предмет, нехай, крім шкільного дозвілля, у твоєму житті буде багато всього захоплюючого та веселого.

Листівки однокласниці з днем народження

Вітання однокласниці з днем народження

Привітання на день народження однокласниці

Побажання на день народження однокласниці

Листівка з днем народження однокласниці

Листівка однокласниці

Побажання з днем народження однокласниці

Привітання для однокласниці з днем народження

Вітання однокласниці на день народження

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