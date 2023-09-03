Поздравление с днем рождения однокласснице: лучшие пожелания имениннице в стихах и прозе, открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Интересные поздравления с днем рождения однокласснице
Одноклассники — люди, с которыми приходится проводить значительную часть времени. Общее времяпрепровождение, общие интересы по-настоящему сближают людей. Поэтому личные праздники каждого не остаются без внимания. В день рождения одноклассницы нужно обязательно поздравить ее теплыми словами.
Не так и важно, насколько близкие у вас отношения, в поздравлениях с днём рождения для одноклассницы будут к месту лирика, юмор, веселье.
В этой подборке "Телеграф" собрал поздравления с днём рождения для одноклассницы на любой возраст и вкус. Здесь есть пожелания в стихах, своими словами, яркие открытки и картинки для именинницы.
Стихи с днем рождения однокласснице
***
Ах, как же солнышко сегодня дразниться,
И такой прекрасный праздник настает,
Это твой рождения день, одноклассница,
Он с собою настроение особое несет.
Тебя поздравлю я и пожелаю добра и везенья.
Чтобы училась исключительно на пять,
Удачи, любви, сильного здоровья и терпенья,
И исполнения желаний стоит пожелать!
***
Одноклассница, счастья тебе!
С днем рождения тебя, дорогая.
Одноклассница, мира тебе,
От души я тебя поздравляю!
Пожелаю тебе лишь добра
И дороги светлой и ясной.
Улыбайся по жизни всегда.
Ты красива, умна и прекрасна!
***
Классная подружка, отличная девчонка.
Озорные глазки, голосочек звонкий.
Со школьных лет запомнилась ты именно такой:
Активной, доброй, ласковой, веселой и взрывной.
И в день рожденья нынешний хочу я пожелать
Тебе не падать духом, вообще не унывать.
И оставайся, милая, ты вечно молодой
И радуй окружающих своею красотой.
***
Моя школьная подруга,
Поздравляю я тебя.
Пускай оценки будут лучше,
И хвалят пусть учителя.
На доске перед всем классом,
Гордо мелом напишу.
Поздравляю с днем рожденья!
И обнять тебя хочу.
Ты старайся болеть меньше,
Больше бегай на физре.
Будь примерной и хорошей,
Не только в школе, а везде.
***
Лицей закончили давно,
И в школу жизни поступили,
Не властны годы, все равно
О дружбе мы не позабыли.
С рождением тебя, подруга
И одноклассница моя!
Желаю классного досуга
И покорить в пути моря!
***
Школьное наше время так быстро протекает,
И вот Рожденья День твой веселый наступает.
Будем праздновать вместе сегодня с тобой,
Этот праздник чудесный и долгожданный твой.
Я тебе одноклассница, много пожелаю,
Чтобы не было счастью твоему конца и края,
Чтобы мальчики в тебя всегда красивые влюблялись,
И уроки очень интересными и быстрыми казались!
***
Учимся с тобой в одном мы классе,
Даже настоящие друзья,
В день рождения твои глаза прекрасны,
Светятся от счастья и добра.
И еще, как личность уникальна,
Всем на радость ты всегда мила,
В модном и красивом женском платье,
Ты затмила звезды свысока .
Пожелать тебе хочу успеха,
Пожелать хочу я долгих дней,
Там, где ты, всегда так много света,
В нашей школе нету красивей!
Поздравления с днём рождения однокласснице своими словами
***
Пришла пора поздравить нашу любимую одноклассницу🎁🎉💐. Сегодня мы хотим пожелать тебе самых важных вещей. Любви, чтобы в твоем сердце, всегда жила любовь!💖 Любовь к миру, родным, музыке, любимому. Ведь когда в сердце живет любовь, жить становиться намного проще! Пожелаем тебе здоровья, здоровья тебе, родным, близким! Чтобы все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбылись! Никогда не думай о плохом, ведь любая проблема, это приобретённый, бесценный опыт. Никогда не стой на месте, всегда имей цель и двигайся к ней. Желаем тебе стать такой, какой сама пожелаешь!🎈
***
Одноклассница, с днем рождения! Будь в душе всегда маленькой девочкой как в первом классе! Будь веселой и беззаботной как в пятом классе! Ты такая же красивая и юная как в выпускной год! Желаю тебе такого же задора и веры в будущее!💐🎉🎁
***
Спешу поздравить свою одноклассницу с днем рождения!💐🎁🎈 Хочу пожелать тебе счастья. Простого счастья! Не встречать горя на своем пути и всегда двигаться вперед с высоко поднятой головой. Желаю тебе успехов. Во всех начинаниях. Ведь ты прекрасная личность. Талантливая девушка, хорошая подруга и лучшая одноклассница. Пусть твой день рождения принесет тебе много интересного, незабываемого и веселого. Всегда радуй близких своими победами. Начинай день с улыбки. И ты увидишь, что судьба тоже подарит тебе улыбку и не одну. С именинами одноклассница!
***
Моя дорогая одноклассница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю потрясающих подарков🎁, пышных букетов💐, море поздравлений и радости🎉✨. Будь красива, талантлива, умна, удачлива, здорова и чаще улыбайся. Счастья тебе, любви и искренности!
***
Милая одноклассница, я поздравляю тебя с днём рождения.🎉 Хочу пожелать тебе весёлой школьной жизни, отличной учёбы, высокой востребованности в различных мероприятиях и замечательных событиях, целеустремлённости к своим мечтам, верных друзей под рукой и ярких улыбок в каждом дне.
***
Дорогая моя одноклассница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы все твои задумки и желания исполнялись. Чтобы солнце тебе улыбалось, окружая светом, теплом и счастьем. Успеха, радости, любви, познания и хорошего настроения. Здоровья, приятных сюрпризов и много добрых впечатлений!🎁🎈
***
Поздравляем тебя с днем твоего рождения! Ты самая лучшая✨, ты для нас – источник тепла и света, ты приносишь в нашу жизнь столько солнца, радости и надежды. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. Счастья тебе, здоровья и долгих лет жизни!🎁
***
Милая моя подружка и одноклассница, я поздравляю тебя с днём рождения. Пусть твои глаза всегда сияют счастьем, пусть жизнь несёт тебе только радость и успех, пусть твоей красотой и нежностью восхищаются все вокруг. Желаю тебе много – много счастья, пусть окружают тебя надёжные и верные друзья. Пусть успехи в учёбе всегда будут отличными. Пусть школьная жизнь несёт тебе только радость. Будь умницей во всём!🎂🎉💐
***
Милая моя и дорогая одноклассница, поздравляю тебя с днём рождения. Хочу пожелать для тебя большой удачи и чудесных идей, красочных событий и настоящей гордости за личные победы. Пусть тебе по-своему будет интересен каждый предмет, пусть помимо школьного досуга в твоей жизни будет много всего увлекательного и весёлого.
Открытки однокласснице с днём рождения
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения подруге.