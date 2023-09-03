Поздравление с днем рождения однокласснице: лучшие пожелания имениннице в стихах и прозе, открытки

Интересные поздравления с днем рождения однокласснице

Одноклассники — люди, с которыми приходится проводить значительную часть времени. Общее времяпрепровождение, общие интересы по-настоящему сближают людей. Поэтому личные праздники каждого не остаются без внимания. В день рождения одноклассницы нужно обязательно поздравить ее теплыми словами.

Не так и важно, насколько близкие у вас отношения, в поздравлениях с днём рождения для одноклассницы будут к месту лирика, юмор, веселье.

В этой подборке "Телеграф" собрал поздравления с днём рождения для одноклассницы на любой возраст и вкус. Здесь есть пожелания в стихах, своими словами, яркие открытки и картинки для именинницы.

Стихи с днем рождения однокласснице

***

Ах, как же солнышко сегодня дразниться,

И такой прекрасный праздник настает,

Это твой рождения день, одноклассница,

Он с собою настроение особое несет.

Тебя поздравлю я и пожелаю добра и везенья.

Чтобы училась исключительно на пять,

Удачи, любви, сильного здоровья и терпенья,

И исполнения желаний стоит пожелать!

***

Одноклассница, счастья тебе!

С днем рождения тебя, дорогая.

Одноклассница, мира тебе,

От души я тебя поздравляю!

Пожелаю тебе лишь добра

И дороги светлой и ясной.

Улыбайся по жизни всегда.

Ты красива, умна и прекрасна!

***

Классная подружка, отличная девчонка.

Озорные глазки, голосочек звонкий.

Со школьных лет запомнилась ты именно такой:

Активной, доброй, ласковой, веселой и взрывной.

И в день рожденья нынешний хочу я пожелать

Тебе не падать духом, вообще не унывать.

И оставайся, милая, ты вечно молодой

И радуй окружающих своею красотой.

***

Моя школьная подруга,

Поздравляю я тебя.

Пускай оценки будут лучше,

И хвалят пусть учителя.

На доске перед всем классом,

Гордо мелом напишу.

Поздравляю с днем рожденья!

И обнять тебя хочу.

Ты старайся болеть меньше,

Больше бегай на физре.

Будь примерной и хорошей,

Не только в школе, а везде.

***

Лицей закончили давно,

И в школу жизни поступили,

Не властны годы, все равно

О дружбе мы не позабыли.

С рождением тебя, подруга

И одноклассница моя!

Желаю классного досуга

И покорить в пути моря!

***

Школьное наше время так быстро протекает,

И вот Рожденья День твой веселый наступает.

Будем праздновать вместе сегодня с тобой,

Этот праздник чудесный и долгожданный твой.

Я тебе одноклассница, много пожелаю,

Чтобы не было счастью твоему конца и края,

Чтобы мальчики в тебя всегда красивые влюблялись,

И уроки очень интересными и быстрыми казались!

***

Учимся с тобой в одном мы классе,

Даже настоящие друзья,

В день рождения твои глаза прекрасны,

Светятся от счастья и добра.

И еще, как личность уникальна,

Всем на радость ты всегда мила,

В модном и красивом женском платье,

Ты затмила звезды свысока .

Пожелать тебе хочу успеха,

Пожелать хочу я долгих дней,

Там, где ты, всегда так много света,

В нашей школе нету красивей!

Поздравления с днём рождения однокласснице своими словами

***

Пришла пора поздравить нашу любимую одноклассницу🎁🎉💐. Сегодня мы хотим пожелать тебе самых важных вещей. Любви, чтобы в твоем сердце, всегда жила любовь!💖 Любовь к миру, родным, музыке, любимому. Ведь когда в сердце живет любовь, жить становиться намного проще! Пожелаем тебе здоровья, здоровья тебе, родным, близким! Чтобы все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбылись! Никогда не думай о плохом, ведь любая проблема, это приобретённый, бесценный опыт. Никогда не стой на месте, всегда имей цель и двигайся к ней. Желаем тебе стать такой, какой сама пожелаешь!🎈

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Одноклассница, с днем рождения! Будь в душе всегда маленькой девочкой как в первом классе! Будь веселой и беззаботной как в пятом классе! Ты такая же красивая и юная как в выпускной год! Желаю тебе такого же задора и веры в будущее!💐🎉🎁

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Спешу поздравить свою одноклассницу с днем рождения!💐🎁🎈 Хочу пожелать тебе счастья. Простого счастья! Не встречать горя на своем пути и всегда двигаться вперед с высоко поднятой головой. Желаю тебе успехов. Во всех начинаниях. Ведь ты прекрасная личность. Талантливая девушка, хорошая подруга и лучшая одноклассница. Пусть твой день рождения принесет тебе много интересного, незабываемого и веселого. Всегда радуй близких своими победами. Начинай день с улыбки. И ты увидишь, что судьба тоже подарит тебе улыбку и не одну. С именинами одноклассница!

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Моя дорогая одноклассница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю потрясающих подарков🎁, пышных букетов💐, море поздравлений и радости🎉✨. Будь красива, талантлива, умна, удачлива, здорова и чаще улыбайся. Счастья тебе, любви и искренности!

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Милая одноклассница, я поздравляю тебя с днём рождения.🎉 Хочу пожелать тебе весёлой школьной жизни, отличной учёбы, высокой востребованности в различных мероприятиях и замечательных событиях, целеустремлённости к своим мечтам, верных друзей под рукой и ярких улыбок в каждом дне.

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Дорогая моя одноклассница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы все твои задумки и желания исполнялись. Чтобы солнце тебе улыбалось, окружая светом, теплом и счастьем. Успеха, радости, любви, познания и хорошего настроения. Здоровья, приятных сюрпризов и много добрых впечатлений!🎁🎈

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Поздравляем тебя с днем твоего рождения! Ты самая лучшая✨, ты для нас – источник тепла и света, ты приносишь в нашу жизнь столько солнца, радости и надежды. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. Счастья тебе, здоровья и долгих лет жизни!🎁

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Милая моя подружка и одноклассница, я поздравляю тебя с днём рождения. Пусть твои глаза всегда сияют счастьем, пусть жизнь несёт тебе только радость и успех, пусть твоей красотой и нежностью восхищаются все вокруг. Желаю тебе много – много счастья, пусть окружают тебя надёжные и верные друзья. Пусть успехи в учёбе всегда будут отличными. Пусть школьная жизнь несёт тебе только радость. Будь умницей во всём!🎂🎉💐

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Милая моя и дорогая одноклассница, поздравляю тебя с днём рождения. Хочу пожелать для тебя большой удачи и чудесных идей, красочных событий и настоящей гордости за личные победы. Пусть тебе по-своему будет интересен каждый предмет, пусть помимо школьного досуга в твоей жизни будет много всего увлекательного и весёлого.

Открытки однокласснице с днём рождения

Поздравление однокласснице с днём рождения

Поздравление на день рождения однокласснице

Пожелание на день рождения однокласснице

Открытка с днем рождение однокласснице

Открытка однокласснице

Пожелания с днём рождения однокласснице

Поздравление для одноклассницы с днём рождения

Поздравление однокласснице на день рождения

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения подруге.