С днем рождения, лучшая подруга: красивое поздравление в стихах, прозе и открытках

Выберите поздравление лучшей подруге на день рождения

Придумать поздравление для лучшей подруги на день рождения бывает нелегко. Ведь она делит с нами горе и радости и занимает особое место в сердце.

В день рождения подруги не упускайте шанс должны образом рассказать какая она замечательная. Дайте ей понять, что она особенная. Если правильные слова подобрать не получается, пригодится подборка пожеланий, которую составил "Телеграф". Здесь собраны трогательные и ироничные поздравления с днем рождения самой лучшей подруге в прозе. Также здесь можно выбрать особенные пожелания на день рождения лучшей подруге и красивую поздравительную открытку.

Поздравление с днем рождения для лучшей подруги в стихах

С днем рождения, подружка,

Стала снова старше ты.

Но, запомни, возраст — это

Шаг лишь в сторону мечты.

Пусть ничто не омрачает

Дерзкий, мощный твой настрой,

Пусть любовь, удача, счастье

Будут, милая, с тобой.

***

Ты родилась, зажглась звезда!

Природа красоту и ум дала,

Талант, фантазию, добро,

Неповторимость, естество.

Подруга моя, с Рождения днем!

Пускай же в радужном мире твоем

Царит гармония, любовь и красота,

И пусть заветная исполнится мечта!

***

Любимой подруге желаю я счастья,

Удачи огромной в ее день рожденья,

Пусть жизнь ее будет веселой и классной,

Пусть будет в ней радость, любовь и везенье,

Родные пусть будут всегда с нею рядом,

И близкие пусть никогда не оставят,

Знакомства, события, разные встречи

Ее улыбаться лишь только заставят!

***

Моя прекрасная подружка,

Ты так мила, так хороша,

Тебе желаю быть счастливой,

И будь любимой ты всегда!

Тебе желаю я удачи,

Чтоб ожили твои мечты,

Чтоб горечи не знала, боли,

Чтоб снились лишь цветные сны!

Чтоб ты цвела и не грустила,

Чтобы не знала бед и зла,

Для всех ты будь незаменимой,

С днем рождения тебя!

***

Пусть ветер перемен ворвётся в жизнь

И принесёт счастливые моменты,

И пусть тебя удача закружит,

И сыпятся шикарные презенты.

Подруга, с днём рождения тебя,

Всегда такой красоткой оставайся,

Пусть годы мимо стайками летят,

Ты только расцветай и улыбайся!

***

Пусть смеются, говорят,

Дружба женская — пустяк,

Знаю, точно, для меня

Ты близка мне, как сестра!

И в особенный твой час

Пожелаю я сейчас,

Пусть плохое обойдет

В дом твой вечно не зайдет.

Будь ты счастлива в делах,

В каждом часе, в милых днях,

Пусть все будет лишь чудесно,

Оставайся ты прелестной!

Если вдруг случится что-то,

Знай, что помогу всегда,

Не родные мы, но знаю,

Как важна ты для меня.

Красивое поздравление с днем рождения лучшей подруге в прозе

Самая лучшая подруга, с днем рождения!🌺🎁 Как хорошо, что ты у меня есть. Я очень дорожу нашей дружбой и хочу пожелать, чтоб ты всегда оставалась такой, какой ты есть: милой и нежной, доброй, отзывчивой и просто красивой женщиной💕🎈. Пусть сегодня исполнится все задуманное✨. Пусть желанными будут подарки и поздравления. Люби и будь любима!🥂 Будь счастлива!

***

С днем рождения, подруга лучшая моя! 🥂🎈🎁Желаю тебе огромного счастья и здоровья, любви и достатка, быть неиссякаемым источником энергии. Желаю, чтобы каждый новый день приносил только позитив, успех и удачу, везение, гармонию, исполнение заветных желаний и мечтаний!

***

Моя лучшая подруга🎀, с тобой мы через многое прошли. Мы ссорились и мирились, смеялись и плакали. Мы никогда не бросали друг друга в беде. И конечно, никогда не забывали поздравить с днем рождения!🎈🎁😊 Я желаю тебе огромной любви, здоровья, счастья. Желаю, чтобы ты почаще улыбалась и оставалась такой же красивой. Спасибо тебе за искреннюю дружбу. Поздравляю тебя, моя лучшая подруга!✨🥂

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Лучшая подруга, с днем рождения!🎂🎉😍 Мы дружим много лет, и я абсолютно точно знаю, что ты легко добьешься всего! Всего, что я пожелаю! Будь неповторима, уникальна, единственная в своем роде! Цени свое время и свою жизнь! ✨🥂Пусть у тебя будет все, что надо для счастья, и даже больше!

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С днем рождения, самая лучшая подруга! 🎈Желаю тебе новых ярких впечатлений, эмоций и любви, которая окрыляет. Будь особенной, неповторимой и неподражаемой. Живи, словно в сказке, чтобы все загаданное сбывалось и все мечты осуществлялись! Чтобы сердце трепетало от радости и в глазах горел огонёк. Ты достойна только лучшего!🥂🌹🎂

Поздравление лучшей подруге с днём рождения своими словами

Трудно найти человека, которому полностью можешь доверять и которого всегда и во всем понимаешь и принимаешь. Мне повезло, потому что у меня есть ты, моя любимая и самая лучшая подруга! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья и процветания!🎂🎉🥂

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Лучшую подругу с днем рождения поздравляю! 🥂🎂И желаю, чтобы исполнялись желания, чтобы была любимой и радостной, чтобы тебе покупали шикарные подарки и возили на лучшие курорты! Желаю тебе женского счастья! Бери от жизни все, что нужно!

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С днем рождения, моя лучшая и необыкновенная подруга! 🎂🎉Я благодарю судьбу за то, что ты у меня есть, что ты не даешь мне скучать, бояться жизни и ныть. Желаю тебе, чтобы твоя женская и душевная красота только расцветали со временем, а счастье, радость и благополучие оставались с тобой всегда. Пусть всегда, когда нужна поддержка, она у тебя будет, когда захочется общения — будет с кем поговорить, когда загадаешь желание — будет кому его исполнить!

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Моя лучшая подруга, поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю, чтобы у тебя было столько счастья, любви, благополучия и радости, что в этом всем можно было утонуть! 🎈🎁Пускай любые обстоятельства складываются в твою пользу. Расцветай с каждым годом все сильнее, пускай твой магнетизм притягивает к себе только хороших людей с добрым сердцем!

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С днем рождения! 🥂🎀🌹Ты девушка красивая, активная, веселая и позитивная. Пусть огонек твоей души всегда горит, а к нему слетаются только хорошие люди. Желаю тебе бесконечного счастья, легкости и больше ярких моментов. Будь, самое главное, здоровой и смело иди вперед!

Открытки, чтобы поздравить самую лучшую подругу с днём рождения

Открытка с днем рождения лучшей подруге

Открытка лучшей подруге с днем рождения

Поздравление на день рождения лучшей подруге

Поздравление самой лучшей подруге

Открытка самой лучшей подруге с днем рождения

Картинки поздравить лучшую подругу с днём рождения

С днем рождения самой лучшей подруге

Поздравления самой лучшей подруге

Поздравление с днем рождение лучшей подруге

Красивое поздравление лучшей подруге с днём рождения

Ранее "Телеграф" публиковал подборку с веселыми поздравлениями с днем рождения подруге.