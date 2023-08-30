З днем народження, найкраща подруго: гарні вітання у віршах та прозі, листівки

Виберіть вітання найкращій подрузі на день народження

Вигадати привітання для кращої подруги на день народження буває нелегко. Адже вона ділить з нами горе та радості й займає особливе місце у серці.

У день народження подруги не втрачайте шансу розповісти яка вона чудова. Дайте їй зрозуміти, що вона особлива. Якщо правильні слова підібрати не виходить, стане у пригоді добірка побажань, яку склав "Телеграф". Тут зібрані зворушливі та іронічні привітання з днем народження найкращій подрузі у прозі. Також тут можна вибрати особливі побажання на день народження найкращій подрузі у віршах та гарну вітальну листівку.

Привітання з днем народження для найкращої подруги у віршах

Ти, як квітка по весні — чарівна і мила.

Ой, подруженька моя, я б тебе хвалила,

Тільки час прийшов вітати!

Може, грошей побажати?

Що ті гроші без здоров’я, без любові і без мрії?

Я бажаю, щоб ці очі завжди були прещасливі.

Хай те буде, що ти схочеш, і пустим не буде стіл,

Заздрість, бідність та хвороби не заходять зовсім в дім.

Наче квітка зеленій і душою молодій!

***

Нехай радісно світяться очі,

Нехай серце не знає турбот.

Я бажаю тобі все, що хочеш,

Досягай у всіх справах висот.

Будь завжди працьовита та щедра,

Не марнуй зазря часу, живи.

Нехай доля тобі, безсумнівно,

Дасть веселі та сонячні дні!

***

Моя люба подружко, вітаю!

Хочу, щоб щасливою була.

Я любові й радості бажаю,

Щастя та натхнення джерела.

Рада, що звела з тобою доля,

Що пройшли чимало ми доріг.

Цілий пуд з тобою з’їли солі,

Розтопили сотні тисяч криг.

Я сьогодні хочу побажати,

Щоб здійснились мрії всі твої.

Хочу, щоб змогла такою стати,

Щоб в душі співали солов’ї.

***

Бажаю квіткою цвісти,

Мов ясна зірочка, блищати.

Будь королевою краси,

Бажаю радощів багато!

Бажаю мрії досягти

Та мати все, що забажаєш.

Ти краща подруга мені,

Я впевнена, що ти це знаєш!

То ж з днем народження тебе!

Кохай сама та будь кохана.

Щоб незважаючи на все,

Була щаслива та жадана!

***

Щоб твої очі сяяли, як зорі,

Щоб спів пташиний линув у душі.

Живіть в сім’ї у мирі і любові,

Хай кожен день дарує радощі.

Бажаємо лиш щирості в вітаннях,

Найкращих квітів, частування.

Хай збудуться твої бажання,

Найкращій подрузі — найкращі побажання.

В коханні ― щирості, у дружбі ― вірності,

В душі ― безмежності і незалежності.

Вітаємо радісно, стрічаємо піснею,

Життя барвистого і неба чистого.

***

З тобою й про смішне, й серйозне

Завжди я можу говорити.

Хай, подруго моя хороша,

Тобі щасливо буде жити.

Хай ти смієшся і радієш,

І сльози йдуть від позитиву,

Хай з кожним роком молодієш,

Реалізуєш усі мрії!

***

Люба подруго, будь завжди щаслива!

Нехай сонце освічує шлях, пройде злива.

В кожній сфері весь рік хай щастить,

Гарний настрій не зникне й на мить.

Ще хотілось би тобі побажати:

Не хворіти, від щастя сіяти,

Щоб достаток був в домі сповна,

А в душі панувала весна!

Гарне привітання з днем народження найкращій подрузі у прозі

Найкраща подруго, з днем народження! Як добре, що ти в мене є. Я дуже дорожу нашою дружбою і хочу побажати, щоб ти завжди залишалася такою, якою ти є: милою і ніжною, доброю, чуйною і просто гарною жінкою 💕🎈. Нехай сьогодні здійсниться все задумане✨. Нехай бажаними будуть подарунки та привітання. Люби та будь кохана!🥂 Будь щаслива!

***

З днем народження, подруго найкраща моя! 🥂🎈🎁 Бажаю тобі величезного щастя та здоров’я, любові та достатку, бути невичерпним джерелом енергії. Бажаю, щоб кожен новий день приносив лише позитив, успіх та удачу, везіння, гармонію, здійснення заповітних бажань та мрій!

***

Моя найкраща подруга 🎀, з тобою ми через багато пройшли. Ми сварилися та мирилися, сміялися та плакали. Ми ніколи не кидали один одного у біді. І звичайно, ніколи не забували привітати з днем народження! Я бажаю тобі величезної любові, здоров’я, щастя. Бажаю, щоб ти частіше усміхалася і залишалася такою ж красивою. Дякую тобі за щиру дружбу. Вітаю тебе, моя найкраща подруго!✨🥂

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Ми дружимо багато років, і я абсолютно точно знаю, що ти легко досягнеш всього! Усього, що я забажаю! Будь неповторна, унікальна, єдина у своєму роді! Цінуй свій час і своє життя! ✨🥂Нехай у тебе буде все, що треба для щастя, і навіть більше!

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З днем народження, найкраща подруга! 🎈 Бажаю тобі нових яскравих вражень, емоцій та кохання, яке окрилює. Будь особливою, неповторною і неповторною. Живи, немов у казці, щоб усе задумане збувалося і всі мрії здійснювалися! Щоб серце тремтіло від радості й в очах горів вогник. Ти гідна лише найкращого!🥂🌹🎂

Привітання найкращій подрузі з днем народження своїми словами

Важко знайти людину, якій цілком можеш довіряти і яку завжди та в усьому розумієш і приймаєш. Мені пощастило, бо в мене є ти, моя улюблена та найкраща подруга! Вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі нескінченного щастя, міцного здоров’я та процвітання! 🎂🎉🥂

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Найкращу подругу з днем народження вітаю! 🥂🎂І бажаю, щоб здійснювались бажання, щоб була коханою та радісною, щоб тобі купували шикарні подарунки та возили на найкращі курорти! Бажаю тобі жіночого щастя! Бери від життя все, що потрібне!

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З днем народження, моя найкраща та незвичайна подруго! 🎂🎉Я дякую долі за те, що ти в мене є, що ти не даєш мені нудьгувати, боятися життя і нити. Бажаю тобі, щоб твоя жіноча та душевна краса тільки розцвітали з часом, а щастя, радість та добробут залишалися з тобою завжди. Нехай завжди, коли потрібна підтримка, вона в тебе буде, коли захочеться спілкування — буде з ким поговорити, коли загадаєш бажання — кому його виконати!

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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з днем народження! Я бажаю, щоб у тебе було стільки щастя, кохання, добробуту та радості, що в цьому всім можна було потонути! 🎈🎁Нехай будь-які обставини складаються на твою користь. Розквітай з кожним роком все сильніше, нехай твій магнетизм притягує до себе тільки добрих людей із добрим серцем!

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З Днем народження! 🥂🎀🌹Ти дівчина красива, активна, весела та позитивна. Нехай вогник твоєї душі завжди горить, а до нього злітаються тільки добрі люди. Бажаю тобі нескінченного щастя, легкості та більше яскравих моментів. Будь, найголовніше, здоровою і сміливо йди вперед!

Листівки, щоб привітати найкращу подругу з днем народження

Листівка з днем народження найкращій подрузі

Листівка найкращій подрузі з днем народження

Привітання на день народження найкращій подрузі

Привітання найкращій подрузі

Листівка найкращій подрузі з днем народження

Картинки привітати найкращу подругу з днем народження

З днем народження найкращій подрузі

Привітання найкращій подрузі

Привітання з днем народження найкращій подрузі

Гарне привітання найкращій подрузі з днем народження

Раніше "Телеграф" публікував добірку із веселими привітаннями з днем народження подрузі.