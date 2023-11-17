Рус

День студента 17 листопада: красиві листівки, яскраві картинки та найтепліші привітання студентам

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
З Днем студента — побажання від душі
З Днем студента — побажання від душі. Фото Freepik

Завантажуйте, копіюйте та відправляйте тим, хто зараз у студентських турботах

Студентське життя — це час не лише навчання, а й самопізнання, формування цінностей та зародження справжньої дружби, яка може тривати роками. У День студента 2023, 17 листопада, ми відзначаємо внесок студентів у культуру, дослідження, інновації та активну участь у громадському житті.

З цим святом вітають юнаків та дівчат їхні рідні, друзі, однокурсники та викладачі. "Телеграф" підготував картинки та привітання на День студентів у прозі, які ви можете завантажити, скопіювати та відправити одержувачу, залишилося лише вибрати!

Що побажати студенту на День студента своїми словами та листівки

День студента листівки
  • Дорогі студенти, ви джерело натхнення для всіх навколо! Ваші прагнення та завзятість незмінно надихають на великі звершення. Нехай кожен ваш навчальний день сповнюється радістю від нових знань та досягнень!
  • Ваша завзятість і жага до знань зроблять світ кращим! На цей особливий день бажаю вам удачі у навчанні, морі натхнення для творчості та віри у свої сили. Студентство — час, коли ви відкриваєте світ, тому насолоджуйтесь кожною хвилиною!
З днем студента у віршах
  • Студентське життя наповнене труднощами та радощами, але кожен крок робить вас сильнішими та мудрішими. Вітаю вас із цим днем, який відзначає ваш внесок у суспільство та майбутнє світу! Нехай навчання приносить вам багато радості та задоволення!
  • День студента – це особлива нагода відчути гордість за свої досягнення та мотивацію для нових звершень! Нехай ваше навчання буде сповнене цікавих відкриттів, а кожен успіх підтверджує ваше безперервне прагнення до знань!
з днем студента картинки
  • Зі святом, дорогі студенти! Ваша старанність і жага до знань — це те, що надихає всіх нас. Нехай ваш шлях навчання буде висвітлений яскравими успіхами, незвіданими можливостями та неоціненним досвідом!
  • На цей Міжнародний день студента хочу побажати вам нескінченного ентузіазму та безстрашного прагнення до знань. Нехай ваша освіта приведе до великих відкриттів та яскравих успіхів!
вітання з днем студентів
  • Вітаю з цим чудовим днем, присвяченим вашому навчальному шляху! Нехай кожна навчальна перемога зміцнює вашу впевненість, а кожна перешкода робить вас сильнішими. Успіхів у вашому студентському прагненні!
  • Студенти – це майбутнє світу! Зі святом вас, нехай ваше навчання буде не тільки результативним, а й незабутнім, наповненим важливими відкриттями та несподіваними можливостями!
З Міжнародним днем студента

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята та професійні дні відзначаються цього місяця в Україні. Дізнайтеся з наступної статті, як ми відпочиваємо у листопаді 2023 року – повний календар свят.

Теги:
#День студента #Поздоровлення #Свята #Свята в Україні #Привітання з Днем студента