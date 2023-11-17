Листівки з днем народження другові: найкрасивіші привітання для іменинника

Листівка другові з днем народження буде приємним сюрпризом

День народження – особливий день у році для кожного з нас. Не менш особливим є день, коли наші друзі відзначають свій день народження. Щоб зробити їхнє свято ще більш особливим, необхідно висловити свої найтепліші, найщиріші привітання та побажання.

У сучасному світі крім традиційних привітань у віршах чи своїми словами у багатьох заведено відправляти листівки другові з днем народження. Красиву картинку з днюхою для іменинника можна відправити будь-яким зручним способом — електронною поштою, у Facebook, або в будь-якій іншій соцмережі чи месенджері.

"Телеграф" створив добірку, де можна підібрати красиві вітальні листівки з днем народження для друга. Окрім картинок пропонуємо обрати оригінальне привітання для друга на день народження.

Красиві листівки з днем народження другові

Листівки з днем народження найкращому другу можуть бути з емоційними віршами.

Вітальна листівка другові з днем народження

Красиві листівки з днем народження другові

Листівка "З днем народження, друже"

Листівка з днем народження для друга

Привітати друга з днем народження листівка

Привітання з днем народження другові в картинках

Листівка з ДН другові не обов’язково має містити багато побажань. Іноді достатньо однієї лаконічної вітальної фрази.

Листівка з днем народження товаришу

Фото привітання з днем народження другові

Листівка для друга з днем народження

Фото з днем народження другові

Привітання з днем народження другові — картинки

Раніше "Телеграф" публікував картинки та листівки, які підійдуть для вітання з днем народження зятя. Гарне привітання від тещі не залишить іменинника байдужим.