З Днем дитини 2023! Барвисті привітання у листівках та картинках

Свято щорічно святкується 20 листопада

В останньому осінньому місяці 2023 року українці відзначають низку державних свят та міжнародних подій. У понеділок, 20 листопада, щорічно у всьому світі святкується День дитини.

Це свято було започатковано у 1954 році і щорічно відзначається 20 дня листопада з метою сприяння покращенню добробуту дітей та підлітків у світовому масштабі. Цей вибір дати не випадковий: саме 20 листопада 1959 року було прийнято Декларацію прав дитини, а 1989 року цього ж дня було прийнято Конвенцію про права дитини.

Всесвітній день дитини націлений на привернення уваги суспільства до питань охорони прав дітей та створення дружнього середовища для них у всьому світі. У "Телеграфа" на честь міжнародного свята є яскраві та прикольні привітання у листівках та картинках.

Нагадаємо, що наприкінці листопада відмічені у різні дні такі події, як День Гідності та Свободи (21 листопада) та День пам’яті жертв Голодомору (25 листопада), а також професійні свята: День десантно-штурмових військ (21 листопада) та День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ (30 листопада). Вихідних у місяці налічується 8.

Раніше ми публікували календар церковних свят. У листопаді православні віряни відзначатимуть п’ять важливих релігійних дат.