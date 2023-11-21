З Днем десантно-штурмових військ України: історія свята та привітання у листівках

Вітання нашим захисникам

Щороку в Україні 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Під час війни це свято набуває особливого значення як для військових, так і для цивільного населення нашої країни.

Десантно-штурмові війська — це особливий вид військ, адже люди, які в них служать, знаходяться в безпосередній близькості до ворога, на передовій. Вони займаються наступальними діями та боротьбою з ворогом.

Святим покровителем українського десанту здавна вважається архангел Михайло – йому можна помолитися за захист наших воїнів на полі бою.

Історія свята

Раніше до 2012 року цей вид військ називався аеромобільними військами. Потім із 2012 року війська перейменували на російський манер — високомобільні десантні війська (ВДВ). А вже з 2017 року Десантно-штурмові війська отримали свою нинішню назву. Також з 2017 року було встановлено їхнє професійне свято — День десантно-штурмових військ Збройних сил України — 21 листопада.

Вітання для українських захисників із Днем Десантно-штурмових військ

Дорогі десантники, вітаємо вас із вашим святом! Ви – еліта ЗСУ та гордість України. Ви завжди там, де найважче. Нехай ваші побратими будуть для вас надійною опорою, а підтримка близьких надихає вас. Слава Україні! Слава героям!

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Вітаємо всіх десантників України із професійним святом. Нехай архангел Михаїл захищає вас із небес і проводить крізь важкі бої. Схиляємось перед вами за ваші подвиги. Ви завжди перші!

Із Днем десантних військ України! Український десант – наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих родин. Вічна слава та вічна пам’ять десантникам, які віддали життя за Україну.

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Вітаємо всіх бордових беретів – хоробрих українських десантників. У цей святковий день бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та мирного неба над головою. Нехай у кожному бою вас охороняє небесний заступник Михайло. Ми пишаємось вами!

Вітаємо вас, усіх українських десантників, із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Дорогі воїни, бажаємо вам міцного здоров’я, успіху в службі, перемог та Божого заступництва, а вашим сім’ям – миру та благополуччя!

Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 листопада в Україні також відзначається велике свято – День гідності та свободи України. Привітайте близьких зі святом патріотичними листівками та картинками.