Введення у храм Пресвятої Богородиці-2023: вітання та красиві листівки для близьких

Цього дня прийнято молитися Пресвятій Богородиці та просити здоров’я і благополуччя

У вівторок, 21 листопада, православні християни відзначають одне з важливих релігійних свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці. У цього свята є ще одна назва Третя Пречиста.

До зміни церковного календаря на новоюліанський Третю Пречисту завжди відзначали 4 грудня, але вже з 2023 року свято проводитиметься 21 листопада.

Саме цього дня батьки Пречистої Діви Марії, праведні Іоаким та Анна привели її 3-річну до Єрусалимського храму для посвячення Богу. Тому цей день люди проводять у молитвах, просячи у Богоматері прощення за свої гріхи та заступництва для своїх близьких.

На честь великого свята "Телеграф" підготував для своїх читачів добірку красивих листівок та вітальних картинок зі святом. Ви можете привітати близьких теплими словами та барвистими листівками, наприклад, надіславши їм повідомлення в соцмережах.

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці-2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Також сьогодні відзначають День Десантно-штурмових військ України.