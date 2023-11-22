Із Міжнародним днем сина! Теплі привітання та листівки для найрідніших

Привітайте рідних зі святом

У середу, 22 листопада, у всьому світі відзначається свято Міжнародний день сина. Це свято на кшталт Дня матері та Дня батька, присвячене дітям, зокрема синам. Цього дня батьки вітають своїх синів, щоб виявити свою любов та турботу до них. Свято Міжнародний день сина з’явилося у 2014 році. Його концепцію запропонували Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, який також відзначається у листопаді.

Головна мета цього свята — створення ще однієї нагоди для об’єднання та спілкування сім’ї, зокрема батьків зі своїми синами. Цього дня батьки дають повчання своїм синам, навчають їх вести домашній побут та діляться порадами на доросле життя.

Така ініціатива була задумана з метою допомогти батькам зблизитися зі своїми синами, але водночас не боятися відпускати дітей у самостійне життя та підготувати їх до нього.

Привітайте своїх синів теплими словами та яскравими картинками в соцмережах, щоб нагадати про свою любов та турботу.

Картинки та листівки, щоб привітати близьких з Міжнародним днем синів

Раніше "Телеграф" розповідав, що 22 листопада православні християни відзначають Прокоп’єв день. Дізнайтеся, що заборонено робити цього дня.