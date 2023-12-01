Ось і грудень! Теплі листівки та привітання близьким із першим днем зими

Милі вітання для рідних та друзів

1 грудня в Україні розпочинається зима, це припадає на п’ятницю. Кінець останнього тижня осені та початок нового холодного місяця українці вже вдруге зустрічають під час війни. Похолодання, сніг та морози нас, звичайно, не дуже радують, проте зігріти цей день можна спілкуванням з близькими, а також теплими привітаннями та красивими зимовими листівками.

"Телеграф" підготував милі картинки та приємні привітання, щоб ви могли відправити їх друзям та родичам, сповіщаючи, що почалася зима. Наші листівки разом із теплими привітаннями від себе ви можете надіслати рідним та близьким у соцмережах.

До слова, зима цього сезону буде незвичайною, вона триватиме на один день довше. Як ви вже здогадалися, 2024 рік буде високосним, а значить у лютому буде не 28, а 29 днів. Таке, як відомо, трапляється раз на чотири роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка тварина стане покровителем 2024 року за східним китайським гороскопом. Хто воно і що символізує для людей, дізнайтесь у нашому матеріалі.