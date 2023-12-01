З Днем працівників прокуратури 2023! Найкращі вітання у листівках

Привітайте з професійним святом своїх рідних чи знайомих

Першого дня зими, коли випадає народне свято Наумів день, відзначається професійне свято для представників одного з ключових елементів правової системи будь-якої країни — прокуратури. Щорічно 1 грудня в Україні відзначається День працівників прокуратури.

Це свято було започатковано у листопаді 2000 року указом другого президента України, Леоніда Кучми. Варто зазначити, що правова система нашої країни почала формуватися ще в давнину, у період Київської Русі.

Як і в більшості професійних свят, у День працівників прокуратури проводяться різноманітні корпоративи та урочистості. Традиційно видаються нагороди, присвоюються звання, вручаються премії, а також пам’ятні подарунки та подяки найкращим співробітникам.

"Телеграф" щиро вітає всіх працівників прокуратури із цим професійним святом! Ми підготували барвисті привітання у вигляді листівок та вітальних картинок спеціально з цієї нагоди.

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