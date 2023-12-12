З Днем Сухопутних військ України 2023! Найкращі патріотичні листівки українською

Підтримайте бойовий дух, привітавши військового з професійним святом

З кожним днем українські збройні сили проявляють свій дух, сміливість та рішучість, властиві потужній армії. ЗСУ, що складаються з різних родів військ і підрозділів, сьогодні, 12 грудня, відзначають День Сухопутних військ!

Українська армія була заснована 1991 року, але формування Сухопутних військ відбулося лише 1996 року. Професійне свято для військовослужбовців цих військ було встановлено указом Леоніда Кучми 1997 року, з вибором щорічної дати – 12 грудня.

Військовослужбовці Сухопутних військ захищають суверенітет та цілісність України. Вони проявляють стійкість духу та незламний характер у боротьбі за свою батьківщину. Піхотинці вдосконалюють свої навички на тренуваннях як на території України, так і за її межами. Крім того, вони беруть активну участь у міжнародних операціях з підтримки миру та забезпечення безпеки.

"Телеграф" щиро вітає всіх військовослужбовців Сухопутних військ із їхнім професійним святом! Ми підготували гарні патріотичні листівки та картинки до свята 12 грудня, щоб ви могли відправити українському воїну, піднявши йому настрій та бойовий дух.

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