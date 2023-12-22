З Днем енергетика 2023! Теплі привітання у листівках та картинках

Сьогодні відзначають День енергетика України

У п’ятницю, 22 грудня відзначається професійне свято працівників енергетики. Саме ці люди зробили усе можливе, аби кожен українець мав удома світло. Сьогодні День енергетика України.

Традиція святкування цього свята бере початок ще з 80-х, однак офіційно його визнали лише у 1993 році. 22 грудня стало святом усіх енергетиків згідно з Указом Президента України. Цікаво, що саме на цей день випадає найкоротший світловий день у році.

Саме зараз ми найбільше розуміємо про цінність праці енергетиків. Адже саме ці люди плідно працювали й працюють зараз, щоб в наших домівках було світло. Вони не здавалися й не покладали рук, навіть у найскладніші дні для України, коли російська армія обстрілювала енергетичну інфраструктуру. Тому важливо приділити час для цих людей і привітати їх з професійним святом, побажавши наснаги, добра та перемоги. Для цього "Телеграф" зібрав для вас вітальні листівки та картинки.

Як привітати з Днем енергетика України

Як привітати з Днем енергетика України

Листівки з Днем енергетика України

Листівки з Днем енергетика України

Картинки з Днем енергетика України

Картинки з Днем енергетика України

Щирі вітання з Днем енергетика України

Щирі вітання з Днем енергетика України

Побажання в День енергетика України

Побажання в День енергетика України

Листівки з Днем енергетика України

Листівки з Днем енергетика України

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати дівчину своїми словами. Ми поділилися гарними побажаннями.