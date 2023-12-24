Зі Святвечором 2023! Яскраві листівки та картинки для привітання найближчих
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"Телеграф" приготував для вас картинки та листівки для привітання зі Святвечором
Святвечір — переддень Різдва. Це сімейне затишне свято. Так хочеться бути поруч з близькими та рідними. Однак, на жаль, в українців цю можливість забрали. Багато сімей зараз знаходяться далеко один від одного. Попри це дуже хочеться зробити рідним приємно навіть на відстані. А які наряди створити на свята, ми вже розповідали раніше.
В цей день починається справжня магія. Різдво Христове — найкращий день для проведення з усією сім’єю. Будинок вже прикрашений, ялинка сяє та кутя на столі. Під кінець місяця завершується вся метушня. Подарунки куплені, всі робочі питання закриті, манікюр зроблений, вбрання обране. Нарешті можна видихнути і по-справжньому відпочити та насолодитися часом, проведеним з сім’єю та друзями.
Нарешті справжня атмосфера свята нібито літає у повітрі. Смачні страви, теплі розмови у колі друзів. Все це створює сімейний затишок та особливий святковий настрій. Починається Свята Вечеря. А це означає, що можна поласувати пісними ставами та традиційною смачнющою кутею.
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати колегу з ювілеєм. Ми поділилися цікавими картинками та листівками.