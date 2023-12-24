З прийдешнім Різдвом 2023: вірші, листівки та відеопривітання найближчим
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Святвечір 24 грудня християни східного обряду відзначають разом із християнами західного
Згідно з новоюліанським календарем, православний світ в Україні відзначає Різдво Христове — велику подію, присвячену народженню Ісуса Христа у Віфлеємі. Цей день вважається одним із найважливіших церковних свят, що входять до великих дванадцяти. У ніч із 24 по 25 грудня у всіх православних храмах проводяться богослужіння.
У різдвяні свята сім’ї збираються разом, щоб відзначити Святвечір, який після переходу на новий церковний календар випадає цього року на 24 грудня. Через війну з Росією не всі близькі у ці святкові дні зможуть зустрітися та зібратися за великим смачним столом. Але це не заважає нам обмінюватися привітаннями, особливо з нашими воїнами, які продовжують у мороз та сльоту захищати нашу землю та мирних українців від окупантів.
Якщо ви хочете порадувати своїх рідних, близьких і друзів, "Телеграф" підготував для вас найкращі привітання з прийдешнім Різдвом у вигляді картинок і листівок. Також ми підібрали душевні вірші та відеовітання.
Зі Святвечором 2023: листівки, картинки, вірші та відео
Святковий вечір наступає,
На столі вечеря гостей чекає.
Хай радість постукає у двері,
Смачної вам різдвяної вечері,
Спокою в домі, сонечка ясного,
Майбуття щасливого й прекрасного.
Свята вечеря вже на столі чекає,
Із великим святом увесь народ вітає.
Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,
Нехай в родинах панують мир й тепло.
Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,
Народження Іісуса Христа прославляє.
Зі святою вечерею
Щиро вас вітаю,
Благодаті Божої
Та добра бажаю.
Мрії хай збуваються,
Буде щастя в домі,
Хай здорові будуть
Рідні та знайомі.
З Святою вечерею вас привітаю,
Смачної куті від душі побажаю.
Хай радість та благість в душі запанують,
Хай рідні, кохані поважно цінують!
Хай вечір Святий надихає на краще,
Хай мрії швиденько здійснюються завжди.
Щоб жити красиво, щасливо із Богом
І завжди вертатись до свого порогу!
Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.