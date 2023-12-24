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З прийдешнім Різдвом 2023: вірші, листівки та відеопривітання найближчим

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гарні та душевні привітання зі Святвечором 2023 в Україні
Гарні та душевні привітання зі Святвечором 2023 в Україні. Фото Телеграф

Святвечір 24 грудня християни східного обряду відзначають разом із християнами західного

Згідно з новоюліанським календарем, православний світ в Україні відзначає Різдво Христове — велику подію, присвячену народженню Ісуса Христа у Віфлеємі. Цей день вважається одним із найважливіших церковних свят, що входять до великих дванадцяти. У ніч із 24 по 25 грудня у всіх православних храмах проводяться богослужіння.

У різдвяні свята сім’ї збираються разом, щоб відзначити Святвечір, який після переходу на новий церковний календар випадає цього року на 24 грудня. Через війну з Росією не всі близькі у ці святкові дні зможуть зустрітися та зібратися за великим смачним столом. Але це не заважає нам обмінюватися привітаннями, особливо з нашими воїнами, які продовжують у мороз та сльоту захищати нашу землю та мирних українців від окупантів.

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних, близьких і друзів, "Телеграф" підготував для вас найкращі привітання з прийдешнім Різдвом у вигляді картинок і листівок. Також ми підібрали душевні вірші та відеовітання.

Зі Святвечором 2023: листівки, картинки, вірші та відео

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Святковий вечір наступає,

На столі вечеря гостей чекає.

Хай радість постукає у двері,

Смачної вам різдвяної вечері,

Спокою в домі, сонечка ясного,

Майбуття щасливого й прекрасного.

Свята вечеря вже на столі чекає,

Із великим святом увесь народ вітає.

Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,

Нехай в родинах панують мир й тепло.

Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,

Народження Іісуса Христа прославляє.

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійснюються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.

Теги:
#Різдво #Поздоровлення #Свята #Святвечір #Листівки