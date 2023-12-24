Привітання зі Святим вечором 2023: картинки, листівки, вірші

"Телеграф" підготував привітання для близьких зі Святвечором

У неділю, 24 грудня за новим стилем православні християни святкують Святий вечір. Це переддень Різдва. В цей день вся сім’я збирається за столом та куштує 12 пісних страв.

Оскільки на цей день припадає кінець Різдвяного посту, до вечері можна приступати лише після того, як зійде перша зоря. Починається справжнє різдвяне диво. Всі скоріш спішать привітати найближчих з цим чудовим святом. Саме для цього "Телеграф" підготував для вас листівки, картинки та вірші для того, щоб ви могли зробити приємно рідним, навіть якщо вони на відстані.

Картинки зі Святвечором для рідних

Картинки с Сочельником для родных

Листівки для привітання близьких зі Святим вечором

Открытки для поздравления близких с Сочельником

Привітання з Святвечором

Поздравление с Сочельником

Листівка для привітання зі Святвечором

Открытка для поздравления с Сочельником

Святковий вечір наступає,

На столі вечеря гостей чекає.

Хай радість постукає у двері,

Смачної вам різдвяної вечері,

Спокою в домі, сонечка ясного,

Майбуття щасливого й прекрасного.

***

Свята вечеря вже на столі чекає,

Із великим святом увесь народ вітає.

Хай подарує Різдво у хату злагоду й добро,

Нехай в родинах панують мир й тепло.

Різдвяна зірочка нехай яскраво сяє,

Народження Ісуса Христа прославляє.

***

Зі святою вечерею

Щиро вас вітаю,

Благодаті Божої

Та добра бажаю.

Мрії хай збуваються,

Буде щастя в домі,

Хай здорові будуть

Рідні та знайомі.

***

З Святою вечерею вас привітаю,

Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

***

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійснюються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

І завжди вертатись до свого порогу!

***

Нехай у радісний святвечір

Кутя вам буде запашною!

Радійте новому предтечі,

Щедрівка хай дзвенить струною!

Мелодії святого дива

Вас огортають в таємниці,

Сміються радісно й правдиво

Всі ваші добрі й щирі лиця!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати дитину з Днем народження. Ми поділилися цікавими варіантами листівок.