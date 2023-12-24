Різдво Христове 2023: душевні побажання та яскраві листівки

Привітайте рідних яскравими картинками та листівками

У понеділок, 25 грудня, православні християни вшановують визначну подію — народження на світ Ісуса Христа. Різдво Христове — сімейне свято. У цей день усі члени родини збираються разом. Однак, цьогоріч не всі українці, на жаль, зможуть бути поруч зі своїми близькими. Проте дуже хочеться порадувати рідних навіть на відстані.

Одним з варіантів привітання можуть бути яскраві картинки та вірші на різдвяну тематику. Також можна надіслати близьким відеозвернення з теплими побажаннями. В будь-якому випадку ви точно торкнетеся їх серця та зробите приємно.

З Різдвом Христовим пов’язано багато прикмет. Наприклад, не можна сідати на "голу" лаву. В давнину її накривали сіном чи вовною. На різдвяному столі повинно бути 12 страв. Традиційним напоєм на Різдво є узвар, приготовлений з сухофруктів. Обов’язковою стравою на різдвяному столі є кутя. В кожної господині є свій рецепт для її приготування. Хтось обирає класичний рецепт, а комусь хочеться поекспериментувати і додати, наприклад, в’ялену вишню.

"Телеграф" вітає своїх читачів з цим світлим прекрасним свято і бажає миру, злагоди та достатку. Ми підготували для вас барвисті картинки для привітання близьких та рідних, аби ви могли зробити їм приємно в цей день.

Привітання для рідних з Різдвом Христовим

Теплі побажання для рідних з Різдвом Христовим

Листівки для найрідніших

Милі картинки для рідних з Різдвом

Щирі вітання з Різдвом Христовим

Щирі побажання з Різдвом Христовим

Яскраві картинки з Різдвом Христовим

Раніше "Телеграф" розповідав, які страви готують на Різдво у різних країнах. Ми поділилися, чим смакують на свято у Польщі, Англії, Франції.