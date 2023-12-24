З Різдвом Христовим 2023! Патріотичні картинки та листівки для привітання найрідніших

Привітайте своїх близьких та рідних зі світлим святом — Різдвом Христовим

На Різдво Христове хочеться зробити близьким приємно, як ніколи. Це затишне сімейне свято — улюблене для багатьох дітей та дорослих. В цей день у повітрі ніби літає гарний настрій та гарна атмосфера. Також зазвичай у цей день ялинка та дім вже прикрашені. На Різдво Христове заведено обмінюватися подарунками та побажаннями.

Різдво Христове присвячене народженню Ісуса Христа у Віфлеємі. В цей день замість звичайного "привіт", кажуть "Христос народився", а відповідають "Славімо його". Ці слова надають святові особливого настрою та атмосфери. Також на Різдво колядують. Діти чи дорослі ходять по оселях з колядками та зичать добра та достатку хазяїнам житла. Також ходять вертепами. Такий собі мандрівний театр, який з хати до хати прославляє народження Ісуса Христа. Зазвичай учасники вертепу переодягаються у різних персонажів, розфарбовують обличчя та носять із собою велику зірку.

"Телеграф" підготував для вас яскраві патріотичні листівки, щоб ви могли привітати своїх найдорожчих людей. Адже так важливо зробити їм приємно, навіть якщо ви далеко.

Щирі вітання з Різдвом Христовим

Щирі вітання з Різдвом Христовим

Побажання для близьких з Різдвом Христовим

Побажання для близьких з Різдвом Христовим

Картинки для рідних з Рідзвом Христовим

Картинки для рідних з Рідзвом Христовим

Вітання з Різдвом Христовим для найдорожчих

Вітання з Різдвом Христовим для найдорожчих

Листівки для рідних з Різдвом Христовим

Листівки для рідних з Різдвом Христовим

Картинки для смс з Різдвом Христовим

Картинки для смс з Різдвом Христовим

Привітання з Різдвом Христовим для близьких

Привітання з Різдвом Христовим для близьких

Раніше "Телеграф" ділився цікавим рецептом куті. Ми розповіли, чим можна урізноманітнити цю різдвяну страву.