Красиві привітання у прозі та листівках з Різдвом Христовим 2023

Красиві привітання з Різдвом 2023 для рідних

Різдво Христове — затишне сімейне свято. В цей день вся родина збирається за великим столом та гарно проводить час. Вони куштують смачні м’ясні страви, адже піст вже закінчився, а також балують себе десертами. По традиції діти ходять по хатах з колядками та зичать їх власникам щастя та достатку.

Відтепер в Україні Різдво відзначають 25 грудня. Зазначимо, що святкування починається ще напередодні Різдва, зі Святвечора 24 грудня. Це одне з найважливіших церковних свят. Воно встановлене на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Цього дня заведено вітати найближчих з цим душевним святом. Листівки та картинки — ідеально для цього підходять. Таким чином можна зробити приємно рідним, навіть якщо вони далеко від вас. Ми зібрали для вас найдушевніші та найяскравіші привітання та листівки, що ви могли порадувати найважливіших людей.

Привітання для рідних з Різдвом Христовим

Листівки для близьких з Різдвом Христовим

Картинки для рідних з Рідзвом Христовим

Милі привітання з Рідзвом Христовим

Листівки для родини для привітання з Різдвом Христовим

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.

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Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!

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Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!

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Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

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Вітаємо зі святом Різдва, нехай же воно пройде так, щоб було не просто, що згадати, а й що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменують прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всіх попередніх.

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями для дівчинки. Ми поділилися душевними віршами.