Merry Christmas: яскраві листівки та привітання з Різдвом англійською мовою

Здивуйте близьких оригінальним вітанням

Сьогодні, 25 грудня, православні християни та греко-католики в Україні вперше офіційно відзначають Різдво за новоюліанським календарем. Після церковної реформи в нашій країні запровадили новий церковний календар, за яким усі релігійні свята перенесли на 13 днів назад.

Як відомо, більшість віруючих у світі відзначають Різдво саме 25 грудня, зокрема і в країнах Європи. Там давно відмовилися від Юліанського календаря та перейшли на Григоріанський (або Новоюліанський). Цього року Україна теж перейшла на Новоюліанський календар та вперше офіційно святкує Різдво 25 грудня, замість 7 січня, як це було раніше.

Щоб привітати близьких із великим християнським святом, надішліть їм картинки та листівки з Різдвом, які підготував "Телеграф".

Також ви можете оригінально підійти до поздоровлень та надіслати рідним та друзям незвичайні листівки англійською мовою.

Напишіть родичам, кумам, сусідам та друзям кілька теплих слів привітань та прикрасьте своє привітання милою картинкою або листівкою з Різдвом англійською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на Різдво не можна пити алкоголь. Історія та значення прикмети.