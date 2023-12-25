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Merry Christmas: яскраві листівки та привітання з Різдвом англійською мовою

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Листівки на Різдво англійською мовою Новина оновлена 25 грудня 2023, 14:25
Листівки на Різдво англійською мовою. Фото Телеграф

Здивуйте близьких оригінальним вітанням

Сьогодні, 25 грудня, православні християни та греко-католики в Україні вперше офіційно відзначають Різдво за новоюліанським календарем. Після церковної реформи в нашій країні запровадили новий церковний календар, за яким усі релігійні свята перенесли на 13 днів назад.

Як відомо, більшість віруючих у світі відзначають Різдво саме 25 грудня, зокрема і в країнах Європи. Там давно відмовилися від Юліанського календаря та перейшли на Григоріанський (або Новоюліанський). Цього року Україна теж перейшла на Новоюліанський календар та вперше офіційно святкує Різдво 25 грудня, замість 7 січня, як це було раніше.

Щоб привітати близьких із великим християнським святом, надішліть їм картинки та листівки з Різдвом, які підготував "Телеграф".

Також ви можете оригінально підійти до поздоровлень та надіслати рідним та друзям незвичайні листівки англійською мовою.

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Напишіть родичам, кумам, сусідам та друзям кілька теплих слів привітань та прикрасьте своє привітання милою картинкою або листівкою з Різдвом англійською мовою.

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Раніше "Телеграф" розповідав, чому на Різдво не можна пити алкоголь. Історія та значення прикмети.

Теги:
#Різдво #Листівки #Привітання з Різдвом