Привітання з прийдешнім Новим 2024 роком: яскраві листівки та проза

У добірці "Телеграфу" — найкращі барвисті листівки, картинки та привітання своїми словами

Новий рік залишається одним із найдорожчих свят для українців. Попри військові події, що розгорнулися в нашій країні через російську агресію, ми рішуче не відмовляємося від простих радощів життя.

Нагадаємо, що 2024 рік буде під впливом Зеленого Дерев'яного Дракона, що символізує силу, удачу та добробут за астрологією. Ми віримо в те, що наступний рік принесе Україні перемогу у війні з російським окупантом, і українці знову заживуть мирним життям!

Напередодні свята заведено загадувати бажання, мріяти та будувати плани на майбутнє. Щоб усе це здійснилося, важливо заздалегідь підготувати найкращі побажання та тости.

Редакція "Телеграфу" пропонує гарні побажання для привітань з прийдешнім Новим роком у прозі, листівках і картинках. Ознайомтеся з ними, оберіть та збережіть для того, щоб порадувати ваших близьких вже відсьогодні!

Привітання з прийдешнім Новим роком 2024

Вітаємо Вас із наближенням найрадіснішого, найдобрішого, чарівного свята — Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов’ю, добром та вірою у краще!

Вітаю з прийдешнім Новим роком! Нехай рік, що минає, забере з собою всі проблеми, невдачі, невирішені завдання, а Новий рік накриє лавиною щастя, любові, успіху і процвітання! Бажаю Вам чарівного року, наповненого цікавими зустрічами, захоплюючими подорожами та безцінними моментами!

З прийдешнім Новим роком! Нехай Новий рік принесе до оселі все найкраще: кохання, радість, здоров’я та достаток. Нехай Новий рік буде насичений приємними подіями та емоціями, а близькі та рідні будуть поряд.

З прийдешнім Новим роком! Нехай цей рік подарує добробут, обов’язково міцне здоров’я, зміцнить віру у майбутнє. Бажаємо виконання заповітних мрій, вдалих стартів, нових перспектив, хай цей рік буде для всіх вас плідним та щасливим!

З прийдешнім Новим роком! Щиро бажаю, щоб він був сповнений несподіваних подарунків, позитивних емоцій та світлих миттєвостей. Нехай це казкове свято принесе у ваше життя зміни на краще, чудеса, радості та здійснить найфантастичніші мрії!

Раніше ми писали, які кольори у вбранні кожному знаку Зодіаку віддати перевагу для святкування зустрічі 2024 року. Вони притягнуть удачу у новорічну ніч.