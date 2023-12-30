З прийдешнім Новим роком! Нагадайте близьким про свято яскравими листівками та віршами

Милі картинки та святкові вірші до Нового року

Незабаром настане Новий 2024 рік. Згідно зі східним гороскопом, цей рік пройде під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона. Ця істота, за віруваннями китайців, має дуже сильну енергію і потужність. При цьому Дракон, незважаючи на свою силу, наділений і мудрістю, і цілеспрямованістю, і навіть добротою.

Українці покладають багато надій на Новий 2024 рік. Усі ми віримо в якнайшвидшу перемогу і мріємо про мирне небо над головою. І саме цього ми бажаємо нашим читачам.

А поки що пропонуємо вам жартівливо і щиро нагадати близьким про наближення свята. Надішліть родичам та друзям у соцмережах яскраві листівки та картинки з привітаннями з прийдешнім Новим роком 2024 року.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та картинок з теплими привітаннями у віршах та прозі, щоб ви могли виявити турботу до близьких та нагадати їм про прийдешній Новий рік. Надішліть ці картинки своїм родичам, друзям, колегам, сусідам у соцмережах та подаруйте святковий настрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від погоди на Новий рік в Україні. Дізнайтеся, які будуть погодні "сюрпризи" у новорічну ніч.