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Привітання та листівки з Днем Андрія Первозванного

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День пам’яті Андрія Первозванного 13 грудня — проза та листівки Новина оновлена 13 грудня 2021, 10:55
День пам’яті Андрія Первозванного 13 грудня — проза та листівки

Красиві вітання своїми словами

У понеділок, 13 грудня, відзначається День Святого Андрія Первозванного. Це день пам’яті одного з дванадцяти апостолів Христа. Оскільки Андрій став першим апостолом, його назвали Первозванним.

У Андріїв день, як говорили в народі, молодь влаштовувала гуляння. Крім того, незаміжні дівчата в ніч на 13 грудня ворожили на нареченого.

На честь апостола Андрія цього дня святкують іменини Андрії. З красивими листівками з Днем ангела Андрія ви можете ознайомитись у нашому попередньому матеріалі.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті вітальні листівки та прозу з Днем апостола Андрія Первозванного.

Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня
Листівки з Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Нехай Ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоровʼя, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому!

Вітаю з Днем Андрія Первозванного і щиро бажаю міцних сил, мудрості, завзятості, віри в себе та постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай у житті завжди горить вогник любові та мужності.

Бажаю, щоб День Андрія Первозванного був наповнений лише добром! Нехай Святий Андрій пошле тобі багато сил, віру в себе та удачу! Бажаю тобі миру в душі, гармонії та вічного відчуття щастя!

У світле свято апостола Андрія Первозванного щиро вітаємо всіх! Дай вам Бог здоровʼя, сил та терпіння, міцності духу! Бажаємо мудрості у вчинках, і нехай ваші молитви будуть почуті!

Нагадаємо, що, як і в будь-яке інше церковне свято, у цей день є свої традиції та заборони. Що не можна робити в Андріїв день — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" писав, які ще церковні свята українці відзначають у грудні 2021 року.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День Андрія Первозванного #Андрєєв день
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