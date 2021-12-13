День Святого Андрія Первозванного 2021: найкращі вітання українською мовою, листівки

Цього дня відбувається зустріч зими

Цього понеділка, 13 грудня, християни відзначають День Андрія Первозванного. У народі свято називають Днем Андрія. Первозванним Андрія стали величати через те, що він став першим апостолом серед дванадцяти.

На Андрія вирушають на службу до храму, а незаміжні жінки моляться за щастя у сімейному житті. День є одним із свят, що розпочинають зимовий святковий цикл. Напередодні свята дівчата ворожили, хоч це й під забороною Церкви.

Цього дня заведено вітати один одного зі святом, особливо чоловіків, які у цей день святкують день Ангела — Андріїв.

"Телеграф" вітає читачів з Днем Андрія Первозванного та пропонує добірку листівок з зі святом українською мовою, а також гарні вірші.

Привітання з Днем Андрія Первозванного: вірші та листівки українською

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Хай принесе святий Андрій Здоровʼя, щастя, сил, удачі, Наповнить твій світ добротою, Щоб стало життя світлішим й кращим! Нехай твої здійсняться мрії І все, чого твоя душа бажає! Нехай будуть помисли чистими, А кохання серце наповняє!

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

З Днем Андрія Первозванного! Бажаю вам всього бажаного, Щоб усі збулися мрії, Щоб зігрівали близьких обійми. Щоб обходили лиха стороною, Щоб життя було огорнуте спокоєм. Щоб прозорі були небеса, І святий Андрій завжди захищав!

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

У день святий Андрія Первозванного Побажати від усієї душі тобі хочу: Щоб здійснилося все бажане, Щоб жив і вірив ти в мрію. Щоб злість-образа серце не рвала, Радість щоб наповнювала душу. Нехай любовʼю життя буде повне, І кохані не будуть байдужі.

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Первозванного Андрія Шануємо ми в грудні, Коли перші морози Крокують по землі. Він був найпершим, Хто пішов в слід За святим Ісусом Полетів на світло. Нехай з тобою пребуде Його світлий дух. І додасть сил і волі Він тобі за двох!

Раніше "Телеграф" підготував найкращі листівки з Днем Андрія Первозванного, які ви також можете відправити своїм близьким у будь-якій соціальній мережі та месенджері.