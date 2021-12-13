День Святого Андрія Первозванного 2021: найкращі вітання українською мовою, листівки
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Цього дня відбувається зустріч зими
Цього понеділка, 13 грудня, християни відзначають День Андрія Первозванного. У народі свято називають Днем Андрія. Первозванним Андрія стали величати через те, що він став першим апостолом серед дванадцяти.
На Андрія вирушають на службу до храму, а незаміжні жінки моляться за щастя у сімейному житті. День є одним із свят, що розпочинають зимовий святковий цикл. Напередодні свята дівчата ворожили, хоч це й під забороною Церкви.
Цього дня заведено вітати один одного зі святом, особливо чоловіків, які у цей день святкують день Ангела — Андріїв.
"Телеграф" вітає читачів з Днем Андрія Первозванного та пропонує добірку листівок з зі святом українською мовою, а також гарні вірші.
Привітання з Днем Андрія Первозванного: вірші та листівки українською
Хай принесе святий Андрій
Здоровʼя, щастя, сил, удачі,
Наповнить твій світ добротою,
Щоб стало життя світлішим й кращим!
Нехай твої здійсняться мрії
І все, чого твоя душа бажає!
Нехай будуть помисли чистими,
А кохання серце наповняє!
З Днем Андрія Первозванного!
Бажаю вам всього бажаного,
Щоб усі збулися мрії,
Щоб зігрівали близьких обійми.
Щоб обходили лиха стороною,
Щоб життя було огорнуте спокоєм.
Щоб прозорі були небеса,
І святий Андрій завжди захищав!
У день святий Андрія Первозванного
Побажати від усієї душі тобі хочу:
Щоб здійснилося все бажане,
Щоб жив і вірив ти в мрію.
Щоб злість-образа серце не рвала,
Радість щоб наповнювала душу.
Нехай любовʼю життя буде повне,
І кохані не будуть байдужі.
Первозванного Андрія
Шануємо ми в грудні,
Коли перші морози
Крокують по землі.
Він був найпершим,
Хто пішов в слід
За святим Ісусом
Полетів на світло.
Нехай з тобою пребуде
Його світлий дух.
І додасть сил і волі
Він тобі за двох!
Раніше "Телеграф" підготував найкращі листівки з Днем Андрія Первозванного, які ви також можете відправити своїм близьким у будь-якій соціальній мережі та месенджері.
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