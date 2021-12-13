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День Святого Андрія Первозванного 2021: найкращі вітання українською мовою, листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День пам’яті Андрія Первозванного 13 грудня - листівки Новина оновлена 13 грудня 2021, 10:09
День пам’яті Андрія Первозванного 13 грудня - листівки

Цього дня відбувається зустріч зими

Цього понеділка, 13 грудня, християни відзначають День Андрія Первозванного. У народі свято називають Днем Андрія. Первозванним Андрія стали величати через те, що він став першим апостолом серед дванадцяти.

На Андрія вирушають на службу до храму, а незаміжні жінки моляться за щастя у сімейному житті. День є одним із свят, що розпочинають зимовий святковий цикл. Напередодні свята дівчата ворожили, хоч це й під забороною Церкви.

Цього дня заведено вітати один одного зі святом, особливо чоловіків, які у цей день святкують день Ангела — Андріїв.

"Телеграф" вітає читачів з Днем Андрія Первозванного та пропонує добірку листівок з зі святом українською мовою, а також гарні вірші.

Привітання з Днем Андрія Первозванного: вірші та листівки українською

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня
Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Хай принесе святий Андрій

Здоровʼя, щастя, сил, удачі,

Наповнить твій світ добротою,

Щоб стало життя світлішим й кращим!

Нехай твої здійсняться мрії

І все, чого твоя душа бажає!

Нехай будуть помисли чистими,

А кохання серце наповняє!

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня
Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

З Днем Андрія Первозванного!

Бажаю вам всього бажаного,

Щоб усі збулися мрії,

Щоб зігрівали близьких обійми.

Щоб обходили лиха стороною,

Щоб життя було огорнуте спокоєм.

Щоб прозорі були небеса,

І святий Андрій завжди захищав!

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня
Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

У день святий Андрія Первозванного

Побажати від усієї душі тобі хочу:

Щоб здійснилося все бажане,

Щоб жив і вірив ти в мрію.

Щоб злість-образа серце не рвала,

Радість щоб наповнювала душу.

Нехай любовʼю життя буде повне,

І кохані не будуть байдужі.

Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня
Листівки із Днем Андрія Первозванного 13 грудня

Первозванного Андрія

Шануємо ми в грудні,

Коли перші морози

Крокують по землі.

Він був найпершим,

Хто пішов в слід

За святим Ісусом

Полетів на світло.

Нехай з тобою пребуде

Його світлий дух.

І додасть сил і волі

Він тобі за двох!

Раніше "Телеграф" підготував найкращі листівки з Днем Андрія Первозванного, які ви також можете відправити своїм близьким у будь-якій соціальній мережі та месенджері.

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #Свята #Листівки #День Андрія Первозванного
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