Красиві привітання з Днем Наталії 2021 українською мовою
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Ми підготували для вас тільки найкращі привітання з Днем Наталії 2021.
Хай ангел поможет крокуваті стежками життя,
А Господь подарує частку мрії,
У день іменін хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще Бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку Процвітання,
Нехай в цею день лунають з всех сторон,
З Днем Ангела Наталка, найкращі привітання!
Сьогодні настали Іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тобі, красуне, вітаю,
Любові тобі и радості бажаю.
Нехай много щастя в цьом жітті чекає,
Нехай Господь мріям тобі вінчає.
Твоє имя Наталка — Найкраще Із імен,
Яким тобі благословила мати,
І ангел взявши тобі під свой покрив,
Щоб до кінця життя оберігаті!
Хай ВІН з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує и радіє,
Ті вір Йому, бо ВІН НЕ підведе,
На него всегда буде й є надія!
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тобі не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай НЕ крівдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі всегда у всьому везло!
День ангела Наталки настав.
Бажаю я тобі превратиться,
Бажаю много радості и сил,
Хай только все хороше трап.
Бажаю я сумніві не знати,
Мріям твоїм Загадкова збуватіся,
Улюблених шанувати и около поважаті,
Друзів любити и з ними залішатіся!
Хай Ангел-Хранитель Вночі
Запалити тобі три Свічі ...
Перша свіча — за любов:
Даруй ее знов и знов.
Друга — за доброту,
правду и прямоту ...
Третя свіча — оберіг
Від всех негараздів и лих
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішніх перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тобі оберігає Бог!
З Днем Ангела Наталії мої найщіріші привітання,
Від Всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років Процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, всегда, їй допомагає!
Хай тобі Господь Із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добро серце мала,
І усім допомагать,
Розцвітала, багатіла,
І з рокамі молоділа.
Друзі щоб добра Бажана,
На работе поважаю,
Щоби жити Було мило,
Щоб всегда булу щаслива!
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь Із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагать,
Розцвітала, багатіла,
І з рокамі молоділа.
Друзі щоб добра Бажана,
На работе поважаю,
Щоби жити Було мило,
Щоб всегда булу щаслива!
Ви також можете знайти листівки з Днем ангела Наталії російською мовою.
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