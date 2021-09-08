Красиві привітання з Днем Наталії 2021 українською мовою

Ми підготували для вас тільки найкращі привітання з Днем Наталії 2021.

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Хай ангел поможет крокуваті стежками життя,

А Господь подарує частку мрії,

У день іменін хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще Бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку Процвітання,

Нехай в цею день лунають з всех сторон,

З Днем Ангела Наталка, найкращі привітання!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Сьогодні настали Іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тобі, красуне, вітаю,

Любові тобі и радості бажаю.

Нехай много щастя в цьом жітті чекає,

Нехай Господь мріям тобі вінчає.

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Твоє имя Наталка — Найкраще Із імен,

Яким тобі благословила мати,

І ангел взявши тобі під свой покрив,

Щоб до кінця життя оберігаті!

Хай ВІН з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує и радіє,

Ті вір Йому, бо ВІН НЕ підведе,

На него всегда буде й є надія!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тобі не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай НЕ крівдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі всегда у всьому везло!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

День ангела Наталки настав.

Бажаю я тобі превратиться,

Бажаю много радості и сил,

Хай только все хороше трап.

Бажаю я сумніві не знати,

Мріям твоїм Загадкова збуватіся,

Улюблених шанувати и около поважаті,

Друзів любити и з ними залішатіся!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Хай Ангел-Хранитель Вночі

Запалити тобі три Свічі ...

Перша свіча — за любов:

Даруй ее знов и знов.

Друга — за доброту,

правду и прямоту ...

Третя свіча — оберіг

Від всех негараздів и лих

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішніх перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тобі оберігає Бог!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

З Днем Ангела Наталії мої найщіріші привітання,

Від Всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років Процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, всегда, їй допомагає!

Хай тобі Господь Із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добро серце мала,

І усім допомагать,

Розцвітала, багатіла,

І з рокамі молоділа.

Друзі щоб добра Бажана,

На работе поважаю,

Щоби жити Було мило,

Щоб всегда булу щаслива!

Листівки та привітання з Днем ангела Наталії

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь Із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагать,

Розцвітала, багатіла,

І з рокамі молоділа.

Друзі щоб добра Бажана,

На работе поважаю,

Щоби жити Було мило,

Щоб всегда булу щаслива!

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