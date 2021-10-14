День українського козацтва 2021: патріотичні привітання українською мовою у віршах і прозі

Сьогодні українці відзначають відразу три свята: День захисників та захисниць України, День Українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

У четвер, 14 жовтня крім двох дуже важливих свят — Покрова Пресвятої Богородиці і Дня захисників і захисниць України — ми відзначаємо ще одне патріотичний свято — День Українського козацтва.

Традиції козацтва в Україні підтримуються досі. Так, у 2002 році було засновано Українське реєстрове козацтво, крім того, в нашій країні діє Міжнародна федерація бойового гопака.

У це свято проводяться тематичні фестивалі та патріотичні змагання, в школах організовують уроки, присвячені історії українського козацтва.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки і привітання з Днем українського козацтва українською мовою, щоб ви могли привітати всіх причетних до цього прекрасного свята.

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Щиро вітаю Вас із Днем захисника Вітчизни

і святом Покрови Пресвятої Богородиці –

світлим і радісним днем!

Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності,

що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято

найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі.

Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею.

Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним

своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!"

Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом

і бажаю міцного здоровʼя, щастя, здоров’я, наснаги

у відродженні найкращих національних традицій,

плідної праці на благо народу,

задля слави нашої рідної України!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Воїне, лицарю славний, Ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу країну-державу Злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний Ти слави своїх батьків, Відважний вкраїнський воїне, Нащадку славних козаків!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Дорогі наші козаки! У це радісне й урочисте свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових вершин, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваша любов і ніжність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага, чесність і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями у житті!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Зі святом козачим тебе я вітаю!

Відваги, любові щиро бажаю!

Хай буде все добре, здійсняться всі мрії!

У серці хай тепляться світлі надії!

І ще побажаю я щастя й добра.

Усім нам безхмарного тільки життя!

Будь мужнім і гідним держави своєї,

Відважний нащадок країни всієї!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Любі наші чоловіки, вітаємо вас із Днем українського козацтва! Завжди будьте нашими захисниками, підтримкою й опорою! Нехай робота буде в радість, відпочинок – зі смаком, а в будь-якій важливій справі на вас чекатиме перемога!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Із Днем козачества я привітаю!

Добра та щастя тобі побажаю!

Мужнім і сильним будь,

Батьківщину свою не забудь!

Від біди Україну оберігай,

Це наш мальовничий чудовий край!

Щоб любувалися ми ним завжди,

Щоб не стрічали війни та біди!

Веселим, відважним, поважним будь!

Миру Вкраїні ти роздобудь!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Шановні козаки! Сьогодні хочеться від душі побажати вам заступництва Божої Матінки! У наші дні козаки — це воїни-чоловіки не у шароварах, а зі зброєю у руках, які змушені воювати за мир та свободу наших громадян. Інші чоловіки також уособлюють козаків, тому що є нащадками славного козацького роду. І беруть на себе відповідальність за плідну працю на благо країни. Усі ми так чи інакше прагнемо до свободи й незалежності. Так нехай же так і станеться: ми знайдемо мир і спокій. Зі святом вас, дорогі козаки! Слава Україні!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

То ж дай Вам Бог козацького здоров"я,

Дівчата найгарніші хай кохають Вас.

Хай мати — Україна щиро усміхнеться,

Щаслива з вами, в кожному із вас!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Нехай щастя, любов, достаток і взаєморозуміння назавжди оселяться у вашому домі. Нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запамʼятається як радісний і такий, що викликає гордість!

Листівки до Дня українського козацтва українською мовою

Дозвольте привітати вас зі святом! Чоловікам у День українського козацтва хочеться побажати плідної праці на благо нашої Батьківщини, воїнам — сили, мужності та героїзму! Нехай фортуна посміхається, душі українців наповнюють добром, милосердям та щирістю! Натхнення вам і досягнень на благо Вітчизни!

"Телеграф" також приготував для вас вітальні листівки з Днем захисників і захисниць України, а також з Покровом Пресвятої Богородиці.